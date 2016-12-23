Президент Фмлиппин снова ругается — теперь в адрес ООН

Манила, , 01:52 — REGNUM Верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейну «повезло» оказаться в одной компании с президентом США Бараком Обамой и генсеком ООН Пан Ги Муном — президент Филиппин Родриго Дутерте назвал его «сыном шлюхи» и «идиотом», сообщает The New York Times 23 декабря.

Гнев президента Филиппин вызвало вчерашнее выступление аль-Хусейна на Генассамблее ООН, в котором комиссар призвал расследовать внесудебные казни на Филиппинах и привлечь Дутерте к уголовной ответственности. Дутерте выступил с ответной речью — перед журналистами на военной базе в городе Замбоанга.

«Эй ты, там в ООН, ты не знаешь дипломатии? — сказал Дутерте, — Ты не знаешь, как вести себя, чтобы быть сотрудником Организации объединенных наций. Не смей говорить со мной так, ты, сукин сын».

Кроме того, Дутерте назвал аль-Хусейна «идиотом», у которого «отсутствует понимание международного права», после чего перешел к критике самой организации, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке.

«Я сожгу вашу Организацию объединенных наций! Я сожгу ее, если приеду в Америку», — сообщил Дутерте.

Кроме того, президент напомнил, что Филиппины исправно оплачивают членские взносы организации — в 2016 году вклад островного государства составил $4,11 млн.

«Мы — оплачиваем ООН. А вы идиоты! Вы сыновья шлюх! Я плачу вам зарплаты. Не смейте открывать свои рты! Я ваш хозяин», — закончил Дутерте свою эмоциональную речь.

Как сообщало ИА REGNUM, Родриго Дутерте известен бескомпромиссной войной с наркотиками на Филиппинах, которая за последний год унесла жизни около 3500 наркоторговцев и наркоманов, а также резкими заявлениями в ответ на критику своих действий.

Так, в ответ на заявления о нарушении прав человека «сыном шлюхи» уже был назван президент США Барак Обама, генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну «повезло» чуть больше — Дутерте называет его «дураком».

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