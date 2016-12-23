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«США всегда было выгодно вбить клин между Россией и Германией»

Политика
Доцент МГИМО Андрей Безруков о логике и главном конкуренте

Москва, 23 Декабря 2016, 01:36 — REGNUM  У НАТО есть проблема: проблема миссии или же её отсутствия. По мнению доцента МГИМО Андрея Безрукова, как оборонительный комплекс, НАТО ни от кого не обороняется. Антироссийская направленность военных учений альянса — желание поднять температуру и построить всех. Об этом эксперт заявил в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1.

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«Давайте посмотрим на простую геополитику. США всегда было выгодно вбить клин между Россией и Германией, они две войны для этого воевали. Сначала это английский интерес, потом американский интерес, англосаксонский, он перешёл логично от одной страны к другой, потому что и Англия, и США всегда боялись большого конкурента в Европе, который бы их туда больше не пустил. Объединение Германии и России, будь то Царской России, будь то Советской России, будь то России сейчас грозит геополитически США. Поэтому любой клин, будь то Прибалтика, будь то Германия, будь то Украина — это только для того, чтобы Россия и Европа, Россия и Германия не могли объединиться, не могли нормально жить, нормально торговать», — уверен Андрей Безруков.

«Кстати, это логика кончается, потому что если вы посмотрите на тот мир, который был, он был вокруг Атлантики, он был об Атлантике и о раскладе сил вокруг Атлантики, — добавил эксперт. — Сейчас мир поменялся, главный конкурент — в Азии. С приходом Трампа мы увидим другую политику».

Как сообщало ИА REGNUM, НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеет антироссийскую направленность. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, для обозначения противника в вооружённых силах Великобритании начали использовать танки российского производства и военную форму российской армии. Такой метод обучения в последний раз применяла фашистская Германия.

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