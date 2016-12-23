Представитель Трампа пояснил его слова об укреплении ядерного потенциала

Будущий глава Белого дома говорил о необходимости предотвращения распространения ядерного оружия, заявил представитель Дональда Трампа

Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Избранный президент США Дональд Трамп в своём заявлении о необходимости расширения ядерных возможностей страны имел в виду необходимость предотвращения распространения ядерного оружия, заявил официальный представитель будущего главы Белого дома Джейсон Миллер.

«Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и крайнюю необходимость предотвращения этого — в особенности среди террористических организаций и нестабильных режимов», — приводит слова Джейсона Миллера агентство Reuters.

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Как передавало ИА REGNUM, 22 декабря Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter заявил, что США должны «значительно укрепить и расширить» свой ядерный потенциал «до того времени, когда мир придёт в чувство относительно ядерных бомб».

Ранее, в ходе предвыборной гонки политик не раз заявлял, что ядерный арсенал России сильнее, чем у США, а американские возможности в этой сфере устарели.

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