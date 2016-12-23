Путин и Нетаньяху обсудили взаимодействие в борьбе с терроризмом

Москва, , 01:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом. Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом», — говорится в кратком пресс-релизе.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Отметим, что это уже второй разговор Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху на текущей неделе. В ходе предыдущей беседы 21 декабря израильский премьер, как сообщалось, резко осудил убийство в Анкаре после России Андрея Карлова и выразил готовность наращивать сотрудничество с российской стороной в борьбе против терроризма.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в декабре Биньямин Нетаньяху рассказал о достигнутых договорённостях между Израилем и Россией о координации действий вооружённых сил. Израильский премьер сообщил, что обещал российскому президенту не вмешиваться в сирийскую ситуацию.

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