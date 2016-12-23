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FT: «Год для России был удивительным, но режим Путина это не спасёт»

Политика
Британское издание Financial Times считает, что уходящий год президент России должен считать просто чудесным

Лондон, 22 Декабря 2016, 23:17 — REGNUM  «Путин должен признать: 2016 год был для него annus mirabilis (удивительным — лат.) — в этом году ему удалось существенно изменить позицию, которую Россия занимает в мире. 12 месяцев назад она была изолированной и изнемогавшей под западными санкциями страной (так в оригинале, прим. — ИА REGNUM ). Теперь же, после «Брекзита», миграционного кризиса, подъема правых популистов в Европе, победы Асада в Сирии и избрания Трампа президентом США, Россия выглядит влиятельной державой, — все события, последствия которых Москве на руку, корреспондент Дэвид Кларк, не обращая внимания на то, действительно РФ в событии «виновата» или ей это бездоказательно приписывают западные политики. — Путину уже жалуются на Запад, как это случилось полтора месяца назад на встрече президента РФ с главой Филиппин Дутерте на Азиатско-Тихоокеанском форуме».

«Путину удалось распространить свое влияние далеко за рамки той аудитории, что была традиционно его. К нему прислушиваются теперь не только радикально и антиамерикански настроенные лидеры, но и те, что пытаются строить демократическое общество, — констатирует автор. — Путин стал первооткрывателем нового стиля правления, который соответствует запросам и настроениям правящих элит развивающихся стран. Глава Кремля называет эту смесь постмодернистского авторитаризма с интенсивным национализмом суверенной демократией и стремится распространить ее на возможно большее количество стран».

«Однако вряд ли режим Путина сможет долго просуществовать, — выступает в роли оракула Кларк. — Экономика России завязла в стагнации и зависимости от стоимости нефти из-за того, что не имеет возможности привлечь инвестиции в развитие технологий. Бизнесу требуется предсказуемый климат, который Путин не сможет обеспечить. Новые поклонники Путина убедятся в проигрышности его режима еще быстрее, чем старые союзники».

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