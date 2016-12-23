Юрий Баранчик, , 23:11 — REGNUM

В Белоруссии разразился очередной большой скандал. Директор Российского института стратегических исследований при администрации президента России, генерал-лейтенант Леонид Решетников был обвинен государственными и оппозиционными белорусскими СМИ в неуважении к белорусскому суверенитету, языку, государству, территории и так далее. Эмоции хлестнули так, что легче сказать, в чем генерала не обвинили белорусские свядомые.

Дошло до того, что некоторые горячие головы предложили его арестовать и судить по ст.130 Уголовного кодекса Беларуси за разжигание межнациональной розни, как и авторов ИА REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко. Только думаю, что, если генерал-лейтенант вдруг решит с какой оказией приехать в Беларусь, то к нему и подойти побоятся.

Накал страстей в белорусских провластных и прозападных оппозиционных СМИ достиг такого уровня, что МИД РБ даже вызвал советника-посланника посольства России Вадима Гусева для вручения жалобной ноты. Как сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, ему был заявлен протест в связи с высказываниями директора РИСИ Леонида Решетникова в адрес Республики Беларусь.

«Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений. Данные заявления абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух‑ и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности», — подчеркнул белорусский МИД.

Вот так, ни много, ни мало — категорической неприемлемости. То, что глава МИД РБ Владимир Макей сам совсем недавно говорил практически аналогичные вещи о том, что белорусской нации практически еще нет, так как она только формируется; о том, что на белорусском языке нельзя выразить ничего великого, говорил сам нынешний президент страны, политические зомби, которых сегодня в политической тусовке Беларуси почти также много, как и на той территории Украины, что оккупирована необандеровской хунтой, как-то пытаются не вспоминать.

Надо отметить, что оппозиционные СМИ попробовали сформулировать содержательные возражения относительно тех позиций, что были заявлены директором РИСИ. Так, белорусский политолог-международник Андрей Федоров считает реакцию МИД «абсолютно адекватной». «Только так и нужно поступать. Не поздно ли? Но это другой разговор», — добавил он. Политолог также отметил: «Судя по тому, что институт, возглавляемый Решетниковым, если не государственный, то финансируется государством, можно заподозрить, что такие высказывания — это не инициатива этой персоны, а элемент государственной политики». По мнению Федорова, «говорить о полноценной информационной войне пока рано, но, видимо, все к тому идет». Развитие ситуации будет зависеть от решения накопившихся экономических проблем в белорусско-российских отношениях, прогнозирует политолог.

Эксперт аналитического центра «Стратегия» (Минск) Валерий Карбалевич также обратил внимание на то, что белорусско-российские отношения в последнее время идут по пути эскалации конфликта. «Несмотря на заверения российского посла Сурикова о том, что все проблемные вопросы в двусторонних отношениях будут сняты в ближайшее время, факты говорят об обратном: вдобавок к нефтегазовой и продовольственной войнам начинается и информационная война. И вызов сотрудника посольства — весьма показательный дипломатический жест. Другое дело, что повод, может быть, не столь подходящий — все-таки директор института не является официальным лицом, высказался даже не депутат Госдумы», — отметил Карбалевич.

По словам белорусского политолога Арсения Сивицкого, известного своими антироссийскими взглядами, протест МИД — «довольно неожиданный шаг с белорусской стороны». Такое происходит довольно редко. Что касается нападок ряда российских экспертов, публицистов на белорусский язык, белорусскую государственность, то это «отражение того, что находится в головах кремлевских стратегов, вырабатывающих политику в отношении Беларуси». Политолог обращает внимание на то, что в последние год-полтора наблюдается изменение политики России в отношении Беларуси. Она стала «более жесткой и ультимативной». В Москве начали предпринимать односторонние шаги в отношении нашей страны — это и подписание указа о создании российской авиабазы в Беларуси, что стало неожиданностью для официального Минска, и информация о тендере на поставки 4000 вагонов с военными грузами, что также не было согласовано с белорусской стороной.

Арсений Сивицкий полагает, что Владимир Путин действительно мог выступить с ультиматумом, цель которого — «преобразование Беларуси в военно-политический плацдарм России». Развитие отношений Беларуси с Россией идет к глубокому кризису, считает политолог. Он обращает внимание, что скандальное заявление российского чиновника появилось накануне визита Александра Лукашенко в Россию. Вполне вероятно, что это уже позиция не только каких-то маргиналов, а и российской элиты. Выглядит так, что российская сторона «целенаправленно готовит своих граждан к возможному конфликту с Беларусью». Сивицкий считает, что властям Беларуси «надо готовиться к самому жесткому сценарию».

С аргументацией относительно того, в чем же не прав Решетников, как видим, не густо. Что же касается газеты администрации президента «Советской Белоруссии», то она не смогла внятно даже сформулировать хоть какие-то содержательные аргументы относительно озвучиваемой Леонидом Решетниковым позиции и опустилась на уровень площадной брани: «Несколько слов о новаторе и его институте. Кто-то сгоряча даже стал уверять, что материалы этого института на правах истины ежедневно кладутся на стол Президента России, государственного секретаря Совбеза [удивительно, что белорусский официоз не знает, что такой должности в РФ нет: на деле она называется просто «секретарь Совета безопасности» — ИА REGNUM ] и прочих важных людей. Придется разочаровать наивных. Несмотря на громкое название, этот самый РИСИ — всего лишь одна из многочисленных контор, которые неутомимо снискивают бюджеты на необъятной ниве «анализа и синтеза». Только и всего.

Сам г-Решетников никакой не генерал-лейтенант военной разведки, а всего лишь глубокий отставник. Так что всем его «открытиям» и пр. — грош цена. Но в Минске взволновались! Разрешите вас успокоить! Ну сболтнул что-то пенсионер, ну показал себя полным дилетантом, ну что с того? Болтунов, что ли, не встречали? Но взволнованные минчане советуют Решетникову пересмотреть «взгляды», напоминают, что еще «Слово о полку Игореве» имело белорусские лексемы. Ну, зачем, не понимаю, нервничать? А то послушается вас Решетников, начнет на старости лет изучать «Слово о полку…», текст-то там трудный, и подорвет Решетников здоровье, и ударится в половецкие пляски. Пожалейте человека».

Неудивительно, что от пропитанной злобным кликушеством статьи (чего стоят вульгарные «контора», «отставник», «дилетант», «старости лет»), которая, понятным образом, никем не подписана, веет исключительно неподкрепленным никакими аргументами хамством. Но к этому стилю «СБ» не привыкать — это ее «фирменный конёк». Хотя статья, как и полагается «СБ» трусливо не подписана, стиль политических моргунчиков прослеживается очень четко. Тем не менее некоторые наиболее одиозные оппозиционные СМИ порадовались за коллег из «СБ» и даже похвалили — «Советская Белоруссия» дала отлуп руководителю Российского института стратегических исследований Решетникову» — так озаглавил свою статью на эту тему рупор русофобской оппозиционной прессы газета «Наша нива».

Хотя нашлись и те, вполне корректные комментаторы, которые поставили «Совбелию» на место: «Что касается газеты Администрации президента, ей стоило бы не беззубо атаковать персоналии, скатываясь до «обзывалок», а последовательно и по существу противостоять информационной кампании против нашей страны. Признав, что ведется она не отдельными маргиналами».

Что же такого сказал Леонид Решетников, что так возбудило белорусский политический класс? Да, в принципе, ничего нового относительно того, что и раньше говорилось в российском экспертном сообществе. «Посмотрите нашу советскую газету «Правда» за 1926 год, на первой странице постановление ЦК ВКП (б). Оно называлось «О создании белорусского языка». Понимаете, вот эта бомба, которая была заложена тогда, она сейчас рванула и продолжает взрываться маленькими бомбами. О создании белорусского языка! Мы приложили руку к созданию языка! То есть этому языку, извините, получается где-то 90 лет. Ну что же это за государство? Что же мы делаем? Зачем же мы уродуем историю? Переписываем тысячелетнюю историю. 90 лет языку…», — отметил Леонид Решетников.

«Это очень большое беспокойство вызывает у всех нас. Я думаю и у нашего руководства тоже, — сказал он. — Нужно в дискуссиях хотя бы говорить об этом открыто. Мы как-то отвлечены сейчас проблемами Украины, Сирии, приходом к власти Трампа, но забываем про Белоруссию. Нельзя забывать. Это историческая часть великой России. Огромной России. Это часть нашего народа. О чем они думают? Руководители… Непонятно. То ли о собственном положении, то ли еще о чем-то. Отдалиться от Москвы и отдаться кому-нибудь другому. Вот что получается.

Но невозможно, господа, в этом мире таким маленьким странам существовать без опоры на какую-то силу. Если вы разрываете связь со своей природной опорой, то будете опираться где-то на вбитую каким-нибудь государством сваю. Но все равно вы будете цепляться за нее. Вот об этом мы говорим. Какая Белоруссия, независимая от Москвы, и Москва нам диктовать ничего не может?»

Именно об этом писали, писали аргументированно авторы ИА REGNUM Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко. Как отмечают Вести.ру, «Минск возмутили слова о «повторении украинского сценария» в Белоруссии». И об этом тоже давно и подробно пишет ИА REGNUM. Чего возмущаться-то, когда страна на полных парах вкатывается в этот сценарий? Только специфика белорусского Майдана состоит в том, что в отличие от Украины, где оппозиция скинула законного президента в ходе государственного переворота, в Беларуси власть сама хочет перекраситься из красного-зеленого цвета в бело-красно-белый и переобуться в прыжке. И тоже, как и на Украине, — за российский счет.

В целом, оценка данной ситуации очень простая. И официальный Минск, и прозападная оппозиция очень желают, чтобы элиты в Москве и народ в России не обращали внимания на то, что происходит с братским русскому народом на территории нынешней республики, и на те кульбиты во внешней политике, которые все более четко прописывают белорусские политики (достаточно посмотреть на последний визит главы белорусского МИД в Грузию), а продолжали только кормить, давать деньги и выполнять белорусские ультиматумы — по газу, по нефти и так далее. Чтобы не смели иметь свое мнение относительно происходящих в республике весьма негативных общественно-политических и социально-экономических процессов, на значительный рост русофобии, агрессивного национализма и так далее. Но так не получится.

К сожалению, действия белорусских властей и реакция белорусского политического класса оставляет все меньше сомнений в том, что украинский сценарий — раскол страны на националистичесую, необандеровскую и шовинистическую часть и интернациональную, имперскую и русскую по духу — для республики из очень далекой и даже невозможной перспективы превращается во всё более близкую политическую реальность.