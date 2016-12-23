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Теракт в Берлине: «Немецкая полиция оказалась некомпетентна»

Политика
Британское издание The Times, изучая теракт, случившийся на Рожественском рынке в Берлине, приходит к выводу, что немецкая полиция была скована бюрократическими ограничениями, и потому не смогла предотвратить чрезвычайное происшествие
Немецкая полиция Немецкая полиция

Лондон, 22 Декабря 2016, 22:59 — REGNUM  «Берлинская полиция заявила, что вела наблюдение за подозреваемым в совершении теракта на рождественском рынке тунисцем Анисом Амри. Его собирались депортировать, однако бюрократическая волокита не позволила это сделать вовремя. Оказывается, он четырежды сидел в тюрьме в Италии, но и оттуда не был депортирован, потому что у него не было в тот момент паспорта, и Тунис не мог подтвердить его личность», — разбирают детали ситуации корреспонденты газеты Дэвид Кроссленд, Фиона Хамильтон, Том Кингтон.

«Немецкая полиция проявила некомпетентность, не сумев сразу найти в грузовике документы Амри, а ведь он в разработке был с 14 марта. Полицию уведомляли спецслужбы о том, что он планировал совершить вооруженное ограбление с целью добычи средств для закупки автоматического оружия, которое мог использовать впоследствии для теракта с участием друзей, — отмечают британские журналисты. — Его звонки прослушивались, но полиция не собрала достаточно подтверждений его склонности к насилию, и в сентябре прокуратура отозвала разрешение прослушивать его телефон».

В общем, полиция не виновата, она хотела, но не имела права. Удивительно, но авторы издания не задаются вопросом, кто же пишет немцам такие законы, благодаря которым преступники становятся неприкасаемыми, а нелегальные иммигранты — невысылаемыми из страны.

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