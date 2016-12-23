Трамп определился с кандидатурой пресс-секретаря

Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Избранный президент США республиканец Дональд Трамп выдвинул директора по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии Шона Спейсера в качестве главы пресс-службы Белого дома. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщает переходная команда Трампа.

Также сообщается, что Трамп выдвинул Хоупа Хикса на пост директора по стратегическим коммуникациям, Джейсона Миллера — в качестве директора по коммуникациям, Дэна Скивино — директором по социальным медиа.

«Шон, Хоуп, Джейсон и Дэн были ключевыми членами моей команды во время избирательной кампании и в переходный период. Я рад, что они войдут в команду Белого дома и будут представлять мою программу, которая сделает Америку снова великой», — сказал Трамп.

Шон Спайсер шесть лет был директором по коммуникациям Национального комитета Республиканской партии, а до этого — 15 лет представителем республиканцев по связям с общественностью в Вашингтоне.

Ранее на должность пресс-секретаря Трампа рассматривалась колумнист Моника Кроули, но она стала старшим директором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США.