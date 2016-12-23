Минобороны Сирии: Алеппо полностью освобожден

Последняя колонна с боевиками и членами их семей покинула город

Алеппо, Сирия, , 22:25 — REGNUM Город Алеппо полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований и контролируется подразделениями сирийской армии, сообщает телестанция Al Ekhbariya со ссылкой на заявление командования армии САР.

В заявлении подчеркивается, что освобождение Алеппо стало переломным моментом в войне с террористами.

Ранее уже сообщалось, что город покинула последняя колонна машин с боевиками и их семьями, а саперы готовятся начать разминирование восточных районов Алеппо.

Стоит отметить, что по достигнутым договоренностям, вывод из Алеппо в Идлиб боевиков и их семей происходил одновременно с эвакуацией шиитов из заблокированных экстремистами районов города Идлиб.

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