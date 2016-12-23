Руслан Костюк, , 22:01 — REGNUM

Происходящие структурные процессы в современной испанской политике показывают, как можно относительно быстро растерять значительную часть общественной поддержки, складывающуюся на протяжении многих десятилетий. Данный тезис подходит прежде всего к актуальному состоянию Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), действующей с 1879 г. и являющейся одной из старейших партий «Старого Света».

И быстрый упадок испанской социал-демократии имеет прямое отношение к последним годам пребывания социалистов у власти в королевстве. Хотя вначале всё начиналось для кабинета тогдашнего лидера соцпартии Хосе Луиса Родригеса Сапатеро, ставшего премьер-министром Испании в 2004 г., довольно неплохо. Социалисты во внутренней политике поначалу действительно проводили политику в духе социал-реформистской культуры: повысили минимальную зарплату и семейные пособия, приняли серию законов против семейного насилия, несмотря на сопротивление католической иерархии протолкнули законопроект о легализации однополых браков, приняли решение о юридической амнистии около 700 тысяч нелегальных иммигрантов, осуществили реформу системы образования, продвигая принципы секуляризма в средней школе, реформировали Статут Каталонии, расширивший прерогативы этой автономии.

Хосе Луис Сапатеро пользовался в стране большой личной популярностью, о чём свидетельствовала повторная победа ИСРП на всеобщих выборах в 2008 г., когда социалисты набрали почти 44% голосов. Однако затем наступила пора глобального финансово-экономического кризиса. О нём экс-министр экономики Испании Луис де Гиндос сказал, что это был «самый продолжительный, интенсивный, и глубокий кризис для Испании».

Надо сказать, что на этот кризис практически все южноевропейские, в том числе испанские, левоцентристы не смогли найти адекватного ответа, предпочтя сделать ставку на неолиберальный инструментарий. Как отмечает доктор политических наук Сергей Хенкин, социалисты взяли курс на «повышение производства и спроса монетаристским решениями». В итоге за период с 2008 г. по 2013 г. валовый внутренний продукт (ВВП) снизился более чем на 3%, заметно упало потребление, более чем на 40% снизились инвестиции в основной капитал, тогда как государственный рост в 2008—2014 гг. возрос с 40% до 98% ВВП. Власти были вынуждены резко сократить общественные расходы. Одновременно социалистическое правительство ничего не смогло сделать с резко увеличившимся уровнем безработицы. К концу правления ИСРП от неё страдали более 23% испанцев, в том числе свыше 40% трудоспособной молодёжи.

Неудивительно, что, предчувствуя провал, Сапатеро сам решил отказаться в 2011 г. от переизбрания и его партия проиграла консерваторам из Народной партии законодательные выборы, набрав лишь 28,8% голосов. Конечно, в последующий период ИСРП продолжала оставаться (и остаётся до сих пор) ведущей оппозиционной партией. И сегодня её фракция в Конгрессе депутатов и в Сенате уступает лишь народникам, ИСРП возглавляет исполнительную власть в 7 из 19 автономных сообществ страны, руководит деятельностью более 20 тысяч мэрий и местных советов по всей Испании.

Однако, «золотой век» испанского социализма, похоже, прошёл. Многие разочаровавшиеся в ИСРП активисты покинули партию, сократив её численность до 190 тысяч человек. ИСРП растеряла за прошедшие восемь лет практически половину своей избирательной базы, разбежавшейся прежде всего к новым акторам политической жизни — или к левопопулистской партии «Подемос» («Мы можем»), или к либеральной партии «Сьюдаданос» («Граждане). Как отмечает один из лидеров партии Ксимо Пуиг, «мы разучились слушать шум испанской улицы, оторвались от реальности».

Любопытно, что и находясь в оппозиции с конца 2011 г., социалисты не только не смогли остановить эту тенденцию упадка; наоборот, она стала ещё более рельефной, о чём свидетельствуют итоги всеобщих выборов в декабре 2015 г, когда список ИСРП набрал лишь 22% голосов. На досрочных выборах минувшим летом социалисты чуть улучшили цифровые показатели (22,6% голосов), но зато сократили парламентское представительство до 85 мандатов. Ещё никогда в постфранкистской истории страны социалисты не имели столь слабого присутствия в нижней палате парламента.

Несмотря на желание молодого Генерального секретаря партии Педро Санчеса добиться компромисса с другими оппозиционными силами в парламенте — «Подемос» и «Сьюдаданос» ‑ и сформировать широкое коалиционное правительство, эта затея не увенчалась успехом. Теоретически могло быть сформировано левое правительство ИСРП и «Подемос», но такая конфигурация могла произойти лишь при помощи голосов националистических депутатов из Каталонии и Страны басков. И даже если П. Санчес, похоже, в итоге склонился к такой опции (он заявлял, что «нужно сделать всё возможное, чтобы заставить консервативный кабинет Мариано Рахоя уйти»), то тут в игру вступили «бароны» — номенклатура «испанского социализма», представленная в первую очередь руководителями региональных правительств и лидерами партийных организаций в автономных сообществах.

В итоге в начале октября был организован «внутренний путч» и Федеральный комитет ИСРП выразил вотум недоверия П. Сачесу. Во главе «путчистов», которых активно поддерживал бывший премьер-министр страны Фелипе Гонсалес, стояла президент Андалузии Сьюзана Диас. Ей и её сторонникам (то есть открытым социал-либералам) удалось взять верх в высшем партийном руководстве и назначить главу исполнительной власти сообщества Астурии, одного из социалистических «баронов» Хавьера Фернандеса главой временного руководства партии. Этот переворот привёл к тому, что вскоре при утверждении кабинета М. Рахоя социалисты в парламенте воздержались и, т. о., пропустили консерваторов к власти.

В общем, в 2017 год некогда мощнейшая социалистическая партия входит в состоянии полного внутреннего раздрая и «полураскола». В этой связи как нельзя кстати в одной из мадридских газет появилась карикатура с изображением тяжело ступающего дряхлого старика (ИСРП), которого на всех порах догоняет шустрый младенец («Подемос»; этой партии нет ещё и трёх лет). В самом деле, если судить по опросам общественного мнения, уже в самое ближайшее время ИСРП может уступить статус самой популярной левой партии страны в пользу левых популистов.