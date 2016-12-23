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В Калининградской области стартовал выпуск облигаций на 1 млрд рублей

Политика
Одной из причин «народного займа» послужила закредитованность Калининградской области

Калининград, 23 Декабря 2016, 06:48 — REGNUM  В Калининградской области сегодня, 23 декабря, стартует дебютный выпуск собственных облигаций. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей, общее количество ценных бумаг — 1 млн штук.

«В итоге, объём первого выпуска оценивается в 1 млрд рублей, — уточнили в пресс-службе. — Срок обращения составляет 5 лет с даты начала размещения облигаций. Калининградской области».

Власти российского эксклава не скрывают, что основная задача выпуска государственных ценных бумаг — привлечь деньги в областной бюджет.

«Для физических и юридических лиц это не менее выгодная альтернатива депозиту. По сути, тип вклада не в банке, а в министерстве финансов Калининградской области. Если говорить о текущей рыночной ставке по госбумагам, т. е. доходности, ориентируемся на 10−11% годовых», — прокомментировал врио вице-премьера Калининградской области Эдуард Батанов.

Размещение государственных облигаций Калининградской области осуществляется по открытой подписке с использованием системы торгов фондовой биржи ММВБ. Уполномоченным агентом, заключившим с эмитентом государственный контракт на оказание услуг по размещению и обращению государственных облигаций Калининградской области 2016 года, является АО «Сбербанк КИБ».

Одной из причин «народного займа» послужила закредитованность Калининградской области. По словам депутата Госдумы от региона Александра Пятикопа, Калининградская область «закредитована под завязку, на 12 млрд рублей»

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что первый субъект в РФ, где были выпущены облигации «народного займа», стала Самарская область. За неполные четыре месяца было реализовано 66,35% облигаций.

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