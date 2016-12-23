Начинается ежегодная итоговая пресс-конференция президента России

Традиционная «большая» пресс-конференция пройдет в двенадцатый раз

Москва, , 11:55 — REGNUM Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина начнется через несколько минут. Прямую трансляцию встречи главы государства с журналистами будут вести телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». В пресс-конференции примут участие порядка полутора тысяч журналистов федеральных, региональных и зарубежных СМИ.

Предполагается, что самыми востребованными темами встречи станут экономика, социальные обязательства, ситуация в Сирии, российско-американские отношения и урегулирование на Украине.

Традиция больших ежегодных пресс-конференций президента России берет начало в 2001 году. Рекорд длительности беседы был поставлен в 2008 г., когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут.