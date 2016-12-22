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МИД РФ прокомментировал исключение Савченко из ПАСЕ

Политика
«Героиня» больше не нужна

Москва, 22 Декабря 2016, 20:38 — REGNUM  Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало исключение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко из состава Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). Соответствующее заявление сделала сегодня, 22 декабря, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что Киев использовал Савченко в своей информационной кампании против России. «Мы же все хорошо помним, что требование об освобождении Савченко из российской тюрьмы основывалось на утверждении, что она является членом (ПАСЕ)», — отметила Захарова.

Савченко действительно была избрана в Верховную раду и стала делегатом от Украины в ПАСЕ, находясь в российской тюрьме. Имя Савченко использовалось, как символ борьбы против России.

«А когда живая и здоровая Савченко вернулась и по — настоящему начала исполнять свои обязанности, ее исключили», — напоминает Захарова.

Действительно, Савченко, которая была помилована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, после возвращения на Украину начала активно критиковать власти. Недавно Савченко уже были исключена из фракции «Батькивщины».

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Дело Савченко
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