МИД РФ требует от Украины объяснить публикацию посла о «Боярышнике»

Москва, , 19:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от министерства иностранных дел Украины разъяснений в связи с оскорбительной публикацией посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова по поводу массового алкогольного отравления в Иркутске. Соответствующее заявление сделала сегодня, 22 декабря, пресс-служба МИД РФ.

Напомним, Олефиров в своем Facbook поглумился на тему массового алкогольного отравления в Иркутске, в результате которого погибли 72 человека. «Не скажете, зачем украинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки» на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», — сказано в сообщении МИД РФ.

Напомним, в Иркутске в результате отправления парфюмерной жидкостью «Боярышник» погибли 72 человека. На лечении в стационарах находятся ещё 35 человек.