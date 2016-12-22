В ГД предостерегают от «непрофессионального подхода» к депутатским запросам

Профессиональный подход нужен в том числе для того, чтобы не создавать в обществе предвзятого отношения к тем или иным органам государственной власти, отмечает депутат

Москва, , 19:17 — REGNUM Замглавы экспертного совета Росгвардии депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия») предостерег парламентариев от «непрофессионального подхода» к депутатским запросам в ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря. Так он отреагировал на запрос председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить обоснованность расходования ФГУП «Охрана» Росгвардии бюджетных средств на рекламу на телевидении. СК также попросили проверить на отсутствие коррупционной составляющей проведение конкурса по выбору исполнителя проекта.

«Хотелось бы призвать коллег быть максимально профессиональными и компетентными при принятии решения о направлении депутатских запросов», — сказал Старшинов, отметив, что «профессиональный подход нужен в том числе для того, чтобы не создавать в обществе предвзятого отношения к тем или иным органам государственной власти и правоохранительным органам».

По его словам, «федеральная служба — это одно, а подведомственный ей в определенной части ФГУП, законно занимающийся коммерческой деятельностью, — совсем другое». «Бюджетные средства Федеральной службы войск национальной гвардии на проведение рекламной кампании не используются. Источником финансирования являются собственные средства ФГУП «Охрана», — заявил депутат.