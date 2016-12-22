МИД Белоруссии заявил Москве протест из-за высказываний российского учёного

Минск, , 18:53 — REGNUM МИД Белоруссии 22 декабря вызвал советника-посланника посольства России в Минске Вадима Гусева, чтобы заявить ему протест в связи с высказываниями директора Российского института стратегических исследований Леонида Решетникова относительно белорусского языка и государственности. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сообщается, что на встрече с российским дипломатом «белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений».

«Подчёркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух‑ и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, — уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря в сети появился видеоролик с записью выступления Леонида Решетникова, в ходе которого он, в частности, заявил, что разделение русских и белорусов является искусственным, так как они представляют собой единый народ, а также указал, что белорусский язык был искусственно создан в 1926 году решением ЦК ВКП (б). Эксперт также высказал мнение, что сегодня в Белоруссии «всё движется по украинскому сценарию».

Ранее в декабре в Белоруссии были возбуждены уголовные дела по статье 130 УК РБ «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» в отношении авторов ИА REGNUM Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Всем им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Редакция ИА REGNUM считает своих арестованных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.