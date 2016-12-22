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«ЕР» откорректирует законодательство в сфере производства бытовой химии

Политика
«Единая Россия» инициирует законодательные изменения в области производства и оборота синтетических моющих средств, содержащих фосфаты

Москва, 22 Декабря 2016, 17:54 — REGNUM  «В ближайшее время я займусь разработкой соответствующих поправок в законодательство. В решении этого вопроса есть некоторые нюансы, связанные с тем, что Россия состоит в ЕврАзЭС и Таможенном союзе. Это обязывает нас и другие страны соблюдать определенные технические регламенты, которые регулируют состав производимой и импортируемой продукции», — заявил заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев («Единая Россия»).

«Наличие текущих международных соглашений не должно стать препятствием для обсуждения, в том числе нашими партнерами по ЕвраАзЭс и Таможенному союзу, возможности ограничения фосфатов в стирально-моющих средствах, используемых на территории нашей страны», — отметил парламентарий.

По мнению депутата, решать проблему эвторификации (насыщения водоемов биогенными элементами) нужно двумя путями.

«Помимо принятия необходимых законодательных решений, немаловажная роль в этом вопросе отводится информированности населения о негативном влиянии фосфатов на экологию и здоровье человека», — добавил Николай Будуев.

Ежегодно граждане России используют для стирки 1,2 млн. тонн синтетических моющих средств, в результате чего в хозяйственно-бытовые сточные воды поступает около 40 тысяч тонн фосфора, который вызывает загрязнение вод. На сегодняшний день даже самые современные очистные сооружения не могут эффективно улавливать фосфаты. В результате в водоемах идет их накопление. По данным Роспотребнадзора, воду из таких водоемов употребляют более 73 млн россиян. По нынешним нормам, согласно техническому регламенту Таможенного союза, содержание фосфатов может достигать 17−30%. В Роспотребнадзоре считают, что необходимо изменить норматив, действующий в странах Евразийского экономического союза, и снизить нормируемое содержание фосфатов в синтетических моющих средствах до минимальных количеств — до 2−4%.

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