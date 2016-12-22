«Давать избирателям по пять бюллетеней — это ужас и кошмар»

В Петербурге согласны с идеей главы ЦИК отменить единый день голосования и ограничить число бюллетеней, выдаваемых избирателю за раз

Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Единый день голосования — один раз в году, в третье воскресенье сентября — неудобен для всех участников процесса, от кандидатов до избирателей и избиркомов, и от него стоит отказаться. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился 22 декабря член Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии Дмитрий Краснянский.

Накануне стало известно, что руководитель Центризбиркома Элла Памфилова допустила возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. Кроме того, прозвучало предложение ограничить число бюллетеней, которые выдаются на руки избирателям.

Дмитрий Краснянский согласен с обоими предложениями. По его мнению, участковые избиркомы (УИК) должны работать максимум с 2−3 бюллетенями на одного гражданина.

«Сейчас, когда у нас было по четыре или где-то по пять бюллетеней, это был ужас и кошмар», — добавил Краснянский.

Он подчеркнул, что комиссия, которая получает от каждого избирателя по 4−5 бюллетеней, физически не в состоянии соблюсти все требования, которые федеральное законодательство предъявляет к процедуре подсчета голосов.

«Если бы они это делали, то процесс подсчета растянулся бы на трое суток. У нас никто в стране трое суток не считал после 18 сентября. А значит, я думаю, что никто в стране строго процедуру не соблюдал. Это не означает, что результаты выборов недействительны. Но сам процесс настолько формализован, что выполнение всех формальностей делает процедуру практически невозможной», — объяснил Краснянский.

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Он также выступил и за упрощение процедуры подсчета на законодательном уровне. Например, можно разрешить производить подсчет голосов в другой день, а не в день голосования, либо сначала подсчитывать число голосов за кандидатов, чтобы сразу стало понятно, кто победил, а уже в другие дни заниматься статистикой погашенных, непогашенных бюллетеней, бюллетеней из ящиков для голосования на дому и других.

«Главное — сразу зафиксировать, кто победил, чтобы комиссия это сделала перед пока не уставшими наблюдателями», — добавил Дмитрий Краснянский.

Идеальными же датами выборов член петербургского избиркома назвал первое или второе воскресенье марта, а также последнее воскресенье октября, чтобы дать партиям и кандидатам больше времени для активной избирательной кампании.

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