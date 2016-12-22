Гибель Литвы: учёные зафиксировали очередной виток исчезновения населения

Вильнюс, , 17:16 — REGNUM Академическое сообщество Университета Витаутаса Великого (Вильнюс) провело исследование демографического положения в Литве. Согласно выводам учёных, тенденции приняли практически необратимый характер. ИА REGNUM сегодня, 22 декабря, публикует обобщённые выводы литовских учёных о Литве полностью:

«Если судить по дискуссиям и разговорам в общественном пространстве, начинает казаться, что большинство тех, кто стремится принять решения, понимают угрозу демографической ситуации для нынешней и будущей Литвы. Нужно надеяться, что это приведет к конкретным действиям. Но для того, чтобы действия были адекватными по отношению к ситуации, очень важно, чтобы они основывались на правильной информации, обоснованной на профессиональных научных исследованиях. Одна из главных целей этой статьи — коротко обсудить сложившуюся в Литве демографическую ситуацию и выявить противоречивые перемены последних лет.

Демографическое развитие Литвы в последние 25 лет менялось очень сильно. С начала последнего десятилетия 20 века кардинально и в худшую сторону изменилась возрастная структура жителей и все основные демографические процессы. Изменения этих процессов, уже на протяжении более 20 лет способствующие сокращению численности населения и меняющие структуру его возраста, создают фундаментальные предпосылки для быстрого демографического исчезновения с середины этого века и даже в более дальней перспективе. Нынешнюю демографическую ситуацию Литвы с привлечением основных ее показателей можно было бы коротко оценить или иллюстрировать в нескольких ключевых аспектах.

В первую очередь, число жителей сокращается очень быстро: по этому показателю Литва входит в число стран не только Европы, но и мира, где численность населения сокращается быстрее всего. Во-вторых, масштаб эмиграции также очень большой и пока что не уменьшается, а между тем уровень рождаемости низкий и значительно отстает от уровня, способного гарантироваться смену поколений. С другой стороны, согласно изменениям некоторых показателей, например, растущей периодической суммарной рождаемости, ситуация немного улучшается. Смертность также стала сокращаться, но среди мужчин она по-прежнему остается неадекватно высокой по сравнению с другими странами Европы. В конце концов, интенсивная эмиграция молодежи, низкие уровни рождаемости очень быстро старят популяцию: быстро сокращается число детей, молодых жителей и жителей среднего возраста.

Возрастная структура жителей стала важным фактором дальнейшего демографического исчезновения. Изменения различных демографических процессов за последние несколько лет были довольно противоречивыми. Одни из них давали надежду на то, что демографическая ситуация начинается улучшаться, а другие сигнализировали о еще больших угрозах для возможностей остановить демографическое исчезновение и в будущем вернуться к устойчивому демографическому развитию.

Одним из, казалось бы, положительных демографических изменений является увеличивающийся с начала этого тысячелетия показатель, который чаще всего иллюстрирует уровень рождаемости — суммарная рождаемость или среднее число детей, которых женщины рождают в течение жизни. Но специфика подсчета этого показателя и достигнутый уровень рождаемости не настраивают оптимистически. Значения показателя суммарной рождаемости зависят от изменений в возрасте женщин, в котором они рожают детей. То, что женщины в Литве рожают в более старшем возрасте, сначала очень сократило рождаемость, а сейчас повышает. В последнее время рождаемость в первую очередь растет не потому, что рождается больше детей, а потому, что сейчас рожают женщины, которые отложили материнство на более поздний возраст. Сейчас очень много женщин рожают в 30 лет или даже позже.

Во-вторых, значения этого показателя говорят о том, что рождаемость еще далека от того уровня, который остановил бы исчезновение популяции. В 2015 году суммарная рождаемость в Литве была 1,7, но для того, чтобы началось демографическое развитие, которое гарантировало бы смену поколений, это показатель должен быть не менее 2. Но, несмотря на то, что уровень рождаемости в Литве слишком низкий, он уже выше среднего показателя ЕС, который в 2014 году составлял 1,58. Смертность с 2007 года в Литве также двигается в положительном направлении. Средняя длительность жизни увеличивается уже восьмой год подряд. Разница между мужчинами и женщинами по этому показателю сокращается, но она продолжает оставаться одной из самых больших в ЕС. За восемь лет с 2007 по 2015 год эта разница сократилась от 12 до 10,5 лет.

Однако, если оценивать изменения в средней продолжительности жизни литовских мужчин за последние 50 лет, мы должны признать, что этот показатель только в 2013 году поднялся до 68,4 лет и приблизился к уровню 1965 года (68,8 лет), а за последние два года даже его немного превысил, поднявшись до 69,1 лет. Так что несмотря на то, что ситуация улучшается, Литва по уровню смертности мужчин все еще живет в режиме периода в 50 лет и выделяется самыми высокими показателями среди всех стран ЕС. Литве на протяжении более 20 лет характерны очень интенсивные потоки эмиграции.

Хотя согласно официальным статистическим данным нелегко оценивать направления изменений (показатели эмиграции по разным причинам очень колеблются), увидеть позитивные изменения мы вряд ли сможем. С начала этого столетия из страны эмигрировало более 615 тысяч человек. Из-за миграции население Литвы сократилось на 450 тысяч. В 2000—2015 годах в среднем ежегодно эмигрировало около 38 тыс. человек, в 2015 году — 44 тысяч, а за 10 месяцев 2016 года — 44,4 тысяч человек.

Можно утверждать, что, по официальным данным, пока что не видны положительные изменения в процессах эмиграции жителей Литвы. Но с 2011 года сильно увеличилась обратная миграция. Согласно статистике, в 2013—2015 годах в среднем ежегодно возвращалось около 19 тысяч эмигрантов, а в январе-октябре 2016 года — 20 тысяч. Но, согласно исследованиям, большая часть вернувшихся литовцев потом вновь эмигрирует. За последние 25 лет, в 1990—2015 годах, из-за эмиграции население Литвы сократилось более чем на 650 тысяч. Из-за начавшегося в 1994 году естественного сокращения численности населения, когда показатели смертности стали превышать показатели рождаемости, население страны сократилось на 165 тыс. Число постоянных жителей Литвы с начала сокращения населения до 2016 года сократилось на 817 тысяч: в начале 1992 года в стране проживало 3,706 млн человек, а в начале 2016 года — 2,889 млн человек.

В этом году численность населения продолжает быстро сокращаться: согласно предварительным данным Департамента статистики Литвы, 1 ноября 2016 года в Литве проживало 2,856 млн человек. Если сосредоточить внимание на воздействии негативных демографических процессов на численность населения Литвы, часто недостаточно оценивается их влияние на деформации возрастной структуры жителей страны, которые в будущем значительно повлияют на дальнейшее демографическое исчезновение.

При оценке изменений возрастной структуры жителей чаще всего выражается беспокойство только по поводу старения общества — по поводу увеличения числа пожилых людей. Но из-за сокращения рождаемости и интенсивной эмиграции молодежи сократилось число детей, молодых жителей и жителей среднего возраста. Об этом говорит сузившаяся нижняя часть пирамиды возраста и пола и значительно расширившаяся верхняя часть. Такая деформированная, «демографически неживая» возрастная структура жителей до середины этого века предопределит более быстрое старение жителей Литвы, очень быстро сокращающееся число жителей, особенно жителей работоспособного возраста. В будущем очень немногочисленные поколения детей будут значительно меньше поколений своих родителей. Из-за интенсивной эмиграции молодежи очень сократились поколения молодого поколения и поколения среднего возраста, которые должны создавать семьи и рожать детей, и это, очевидно, приведет к меньшему количеству рождаемых детей и будет способствовать дальнейшему сокращению населения.

Когда на смену поколению 50-летних и 60-летних жителей, которое на данный момент самое многочисленное, придет поколение среднего и молодого возраста, численность которого будет намного меньше, а на смену ему поколение детей еще меньшей численности, число жителей по-прежнему будет быстро сокращаться. Нынешняя деформированная возрастная структура будет одним из важных факторов демографического исчезновения Литвы до середины этого века или даже в более дальней перспективе. Общая возрастная структура жителей Литвы скрывает очень большие территориальные различия, и при отсутствии серьезных изменений в региональной политики она в будущем предопределит территориальные диспропорции демографического исчезновения. Это можно показать на нескольких примерах.

В сформировавших из-за отрицательных демографических изменений возрастных структурах деревень, сел, маленьких, средних и даже некоторых больших городов, (например, Паневежиса) «запрограммировано» особенно быстрое демографическое их исчезновение. Особенно уменьшившиеся в размерах из-за эмиграции молодые поколения и поколения жителей среднего возраста уже в ближайшем будущем приведут к особенно быстрой их депопуляции, сокращению жителей работоспособного возраста.

Обобщая, хотелось бы сделать несколько акцентов, которые очень важны в стремлении восстановить устойчивое демографическое развитие Литвы. В первую очередь нужно понять, что на решение демографических проблем, копившихся более 20 лет более, понадобится время, но чтобы избежать их дальнейшего обострения, действовать нужно немедленно. Во-вторых, очень важно, чтобы решения были адекватными ситуации и профессиональными на всех уровнях: адекватными по отношению к информации, научным исследованиям, проводимой политике. Очень важно, чтобы заявления о трудной демографической ситуации еще раз не стали источником специфического «бизнеса».