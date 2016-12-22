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Оккупация: Литва признала солдат США на своей территории ненаказуемыми

Политика
И подписала официальные юридические обязательства перед Вашингтоном
Американские солдаты
Иллюстрация: U.S. Army
Американские солдаты

Вильнюс, 22 Декабря 2016, 17:11 — REGNUM  Литва завершила переговоры с США по тексту договора о статусе вооруженных сил США на территории Литвы, сообщили ИА REGNUM сегодня, 22 декабря, в Минобороны страны.

Правительство Литвы уже одобрило текст, согласованный с США. Получив от президента Литвы полномочия, этот договор позже подпишет министр обороны Раймундас Кароблис. Документ вступит в силу после того, как его ратифицирует Сейм Литвы. Этот договор будет первым двусторонним соглашением США и Литвы подобного характера, который детально опишет статус сил США в Литве. Соглашение укрепит сотрудничество Литвы и США в сфере обороны, отмечают в министерстве.

В соглашении США утверждают и еще раз подтверждают свои оборонительные обязательства перед Литвой, а Литва в свою очередь предоставляет все необходимые условия для выполнения этих обязательств. Это соглашение пополнит соглашение стран Североатлантического договора 1951 года о статусе их военных сил (англ. NATO SOFA), которое Сейм Литвы ратифицировал в 2004 году. Договор упростит процедуры и облегчит прибытие и пребывание в Литве американских военных, облегчит проведение совместных учений и выполнение других проектов. США заключают подобные соглашения со всеми странами, с которыми осуществляют тесное сотрудничество в сфере обороны.

На сегодняшний день США заключили более 100 договоров с различными государствами, из которых примерно половина — страны НАТО и Партнерства во имя мира. В отдельном пункте договора прописан отказ Литвы от уголовного преследования солдат США в случае правонарушений или преступлений. Судить в таких случаях солдат США сможет только американское правосудие.

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