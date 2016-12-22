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Бесплатные музеи — детям, возврат военной подготовки — школам Литвы

Политика
Новые правящие власти Литвы выдвигают инициативы

Вильнюс, 22 Декабря 2016, 17:08 — REGNUM  У председателя парламентского Комитета культуры Литвы Рамунаса Карбаускиса новые идеи — бесплатные государственные театры и музеи для детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 декабря.

«У нас есть идея сделать бесплатными для пожилых людей и детей все государственные музеи в Литве. Мы должны наладить сотрудничество с Министерством образования и науки таким образом, чтобы детей возили в эти музеи, чтобы это было внесено в образовательные программы. Если говорить о театрах, в один день недели литовские государственные театры могли бы организовывать бесплатные спектакли для детей, это было бы внесено в учебную программу», — считает глава победившей на парламентских выборах партии Союз крестьян и зелёных Литвы Рамунас Карбаускис.

Политик, комментировавший эту инициативу, сказал, что можно было бы назначить определенный день недели, например, среду, когда все государственные театры показывали бы детям бесплатные спектакли. «Сотрудничая с театрами, школы могли бы выбрать спектакли для возрастной группы детей, заказать приглашения. Дополнительные расходы возникали бы в связи с перевозом детей в другой город, но сегодня у нас много фактов, когда детей возят, например, в «Акрополис», — рассказывал о возможном сценарии Карбаускис. По его мнению, коммерческие театры могли бы присоединиться по своему желанию. «У частных театров свои планы, свои бюджеты, но, я считаю, что они присоединились бы по своей инициативе и по своему желанию», — отметил политик.

Бесплатные спектакли государственных театров для детей, по его мнению, финансировались бы из бюджета. «Если говорить о расходах, то это не стоило бы больших денег», — сказал Карбаускис. По его словам, актеры были бы рады, если бы они собирали полные залы зрителей.

Председатель парламентского Комитета культуры также предлагает программы высших учебных заведений пополнить военным обучением, а в средних школах ввести уроки патриотизма. «Те, кто учится в университетах и коллегиях — парни и девушки — подготавливались бы в качестве резерва, а те, кто не учится, призывались бы на обязательную военную службу», — сказал он. По его словам, эта инициативу еще нужно тщательно проанализировать. «Никто ничего не сделает сегодня, мы должны дискутировать в комитетах, министерствах. Я предлагаю взять одно самоуправление и реализовать там пробный проект, посмотреть, какой он даст эффект», — размышлял лидер крестьян. Также, по его словам, пробный проект можно запустить в Педагогическом университете, потому что там подготавливаются учителя, и это принесет наибольшую пользу. Карбаускис считает, что военные в запасе могли бы подготовить резерв, а также могли бы вести уроки патриотизма.

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