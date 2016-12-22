Литва сделала новый шаг для сноса «Дома Москвы»

Вильнюс, , 16:57 — REGNUM Литовский суд удовлетворил просьбу Государственной инспекции по планированию территорий и строительству и аннулировал выданное в 2008 году разрешение на строительства Дома Москвы в Вильнюсе, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 22 декабря.

Правда, Вильнюсский участковый суд также частично удовлетворил просьбу ответчика — общественного учреждения «Московский дом культуры и бизнеса — Дом Москвы» — позволить привести в порядок здание и документы на строительство не за год, как просила инспекция, а за три года. Решение этого суда можно обжаловать суду более высокой инстанции.

Как отмечает литовское агентство BNS, инспекция по строительству утверждала суду, что согласно детальному плану столицы Литвы, по адресу ул. Юозапавичяюс 30 в Вильнюсе должно было быть построено 6-этажное здание, между тем в проекте Дома Москвы появились 7 этажей. Инспекция указала, что нарушена и в детальном плане установленная плотность застраивания участка — вместо 70% были 74%. Говорится, что разрешение на нарушающее правовые акты строительство по проекту, подготовленному нанятой Домом Москвы компанией Archikadas, в 2008 году выдало самоуправление.

Самоуправлением поддержало просьбу инспекции аннулировать разрешение на строительство. Представители Дома Москвы по сути не оспаривали решение инспекции, а только просили продлить срок для приведения в порядок «нелегального строительства».

Напомним, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс поставил перед собой цель снести уже построенное новое здание, говоря, что ему «не место» в столице Литвы, что он станет «уголком пропаганды» и «сеять вражду».