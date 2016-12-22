Президент Ирана находится в Киргизии с официальным визитом

Завтра в Бишкеке состоятся переговоры делегаций двух стран, а также откроется киргизско-иранский бизнес-форум

Бишкек, , 16:54 — REGNUM Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани сегодня, 22 декабря, прибыл в столицу Киргизии с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы киргизского государства.

Отмечается, что переговоры президента Алмазбека Атамбаева и его иранского коллеги, а также правительственных делегаций двух этих стран состоятся завтра, 23 декабря.

«Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. Президенты также сделают заявления для прессы. Запланировано подписание совместных документов. Кроме того, в рамках своего официального визита Хасан Роухани встретится с премьер-министром Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, а также примет участие в открытии киргизско-иранского бизнес-форума», — уточнили в пресс-службе киргизского лидера.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущая встреча президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с президентом Ирана Хасан Роухани проходила в Тегеране в сентябре 2015 года. Теперь иранский лидер прилетел в киргизскую столицу с ответным визитом

Отметим, в настоящее время ежегодный товарооборот между Киргизской Республикой и Исламской Республикой Иран составляет лишь около $30 млн (1,83 млрд рублей по текущему курсу). Для сравнения, между Ираном и Афганистаном официальный товарооборот достигает $2,7 млрд (около 165 млрд рублей).

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