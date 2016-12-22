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Из-за ОРВИ приостановлены занятия в двух школах Новгородской области

Политика
В Окуловке и Боровичах

Великий Новгород, 22 Декабря 2016, 16:48 — REGNUM  В Новгородской области в связи с подъёмом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) приостановлен образовательный процесс четырёх классах средней школы №1 в Окуловке и в школе №8 города Боровичи. Также на карантин закрыта одна группа детского сада №28 в Боровичах. Об этом сегодня, 22 декабря, на заседании областной противоэпидемической комиссии сообщила заместитель начальника управления дошкольного и общего образования департамента образования и молодежной политики Ольга Быстрова.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, Быстрова отметила, что в настоящее время ежедневно проводится мониторинг посещения детьми классов и групп общеобразовательных организаций. «Эпидемиологическая ситуация в общеобразовательных организациях области спокойная», — заявила она.

По словам заместителя руководителя департамента здравоохранения Сергея Колесникова, на период подъёма заболеваемости ОРВИ в области дополнительно вводится более 640 коек, предусмотрены меры по созданию необходимого запаса лекарственных средств, противовирусных препаратов.

Управление Роспотребнадзора по Новгородской области прогнозирует эпидемический подъём заболеваемости респираторными инфекциями с середины января 2017 года. «В настоящее время на территории области не отмечается превышения эпидпорогов. Сдерживанию эпидемического процесса должна способствовать иммунная прослойка, созданная в период прививочной кампании против гриппа, в ходе которой привит 31% населения области», — отметили в пресс-центре правительства Новгородской области.

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Грипп, ОРЗ
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