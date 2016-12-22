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Особо важные дела в новгородском СКР поручили следователю из Мурманска

Политика
Кадровые перестановки в СУ СКР России по Новгородской области продолжаются

Великий Новгород, 22 Декабря 2016, 16:11 — REGNUM  На должность руководителя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области назначен полковник юстиции Максим Лукичев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления СКР, приказ о назначении его на эту должность подписан председателем СКР Александром Бастрыкиным 21 декабря.

Максим Павлович Лукичев родился 21 сентября 1976 года в Москве. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов. С 1998 года служит в органах прокуратуры. С 2011 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации на руководящих должностях. С 2013 года до нынешнего назначения был руководителем отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области.

Напомним, ранее в региональном управлении представили нового заместителя руководителя — полковника юстиции Станислава Белянского, прибывшего в Новгородскую область из Ханты-Мансийска.

Также известно, что исполняющая обязанности руководителя Новгородского регионального управления СКР Екатерина Гилина оставляет свой пост, который занимала с 2014 года. Приказом Бастрыкина от 21 декабря «за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю безупречную и эффективную службу, достижение высоких показателей в работе и выполнение заданий особой важности и сложности» она награждена медалью «За усердие в службе».

В Новгородской области кадровые перестановки в региональном СКР связывают с недавним письмом в адрес президента России Владимира Путина, в котором группа новгородских следователей просила провести проверку в региональном управлении и дать оценку деятельности исполняющей обязанности его руководителя Екатерины Гилиной.

Читайте подробнее: Новгородские следователи СКР заявили о «заказных» уголовных делах

Читайте ранее в этом сюжете: В новгородском управлении СКР — кадровые изменения в руководстве

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