Литва обнаружила шпионское ПО на правительственном компьютере — СМИ

Вильнюс, , 15:58 — REGNUM Российское шпионское программное обеспечение (ПО) было обнаружено в правительственном компьютере, заявил директор Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) Литвы Римтаутас Черняускас, сообщает 22 декабря Reuters.

«Шпионская программа, которую мы обнаружили, работала, по крайней мере, полгода, прежде чем ее нашли», — сказал Черняускас.

Черняускас добавил, что российское шпионское ПО было обнаружено на трех правительственных компьютерах, начиная с 2015 года.

Напомним, в начале декабря телеканал NBC News сообщил, что в кибератаках на предвыборный штаб Демократической партии во время выборов президента США якобы замешано руководство Российской Федерации (РФ).

Министр внутренней безопасности США Джей Джонсон заявил, что будет подготовлен ряд мер в качестве ответа на «атаки русских хакеров».

Читайте ранее в этом сюжете: В штабе Трампа попросили Обаму предоставить доказательства кибератак РФ