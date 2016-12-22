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Украинские депутаты исключили Савченко из делегации в ПАСЕ

Политика
«За» постановление отдали голоса 237 парламентариев
Надежда Савченко
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Надежда Савченко

Киев, 22 Декабря 2016, 15:37 — REGNUM  Украинские парламентарии проголосовали за исключение депутата Верховной рады Надежды Савченко из делегации Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ). За такое решение проголосовали 237 депутатов (из 450), передаёт украинский телеканал ТСН.

Рада голосовала сегодня, 22 декабря, за постановление «О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины «Об Обращении Верховной Рады Украины к международным организациям и межпарламентских ассамблей относительно освобождения украинского лётчицы и народного депутата Украины восьмого созыва Надежды Викторовны Савченко».

Перед началом голосования депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев заявил, что обстоятельств, на основании которых Рада включила Савченко в делегацию ПАСЕ, уже не существует, сообщает УНН.

Согласно пояснениям Арьева, в вышеупомянутом постановлении (от 2014 года) написано «позаквотно избрать народного депутата Украины восьмого созыва Савченко Надежду Викторовну членом постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы».

Арьев отметил, что в ПАСЕ все члены равны — таков принцип, а Савченко была исключением, поскольку тогда она находилась в России под арестом.

«На сегодняшний день уже исчезли обстоятельства, на основании которых было принято Постановление, и на сегодняшний день Савченко является таким же народным депутатом, как и другие народные депутаты — члены украинской делегации в ПАСЕ», — пояснил он.

Напомним, ранее президент Украины Пётр Порошенко критически отнёсся к переговорам Савченко с лидерами ДНР и ЛНР об обмене пленными, отметив, что «такие шаги не несут пользы ни ей, ни стране». Парламентская фракция «Батькивщина» отреагировала на встречу Савченко с руководством ДНР и ЛНР тем, что исключила депутата из своих рядов.

Читайте ранее в этом сюжете: Надежда Савченко стала внефракционным депутатом

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