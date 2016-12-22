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Президент РФ принял участие в церемонии прощания с Андреем Карловым

Политика
Погибшему послу России в Турции посмертно присвоено звание Героя России
Владимир Путин на церемонии прощания с Андреем Карловым
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин на церемонии прощания с Андреем Карловым

Москва, 22 Декабря 2016, 15:36 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин принял сегодня, 22 декабря, участие в церемонии прощания с послом России в Турции Андреем Карловым, состоявшейся в МИД России. Как сообщает пресс-служба главы государства, он почтил память посла РФ в Турции, трагически погибшего в Анкаре в результате террористического акта. Президент России выразил соболезнования родным Андрея Карлова — его матери Марии Александровне, вдове Марине, сыну Геннадию, сестре Елене. На церемонии прощания также присутствовали председатель правительства Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, министр иностранных дел Сергей Лавров.

Андрею Карлову посмертно присвоено звание Героя России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря бывший сотрудник турецкого полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ застрелил Карлова на открытии фотовыставки в центре современного искусства.

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