Шойгу обозначил задачи Минобороны России на 2017 год

Москва, , 15:33 — REGNUM В 2017 году Министерству обороны России предстоит решить ряд приоритетных задач. Прежде всего — продолжить наращивание боевых возможностей Вооруженных сил и принять меры по усилению группировок войск на Западном, Юго-Западном и Арктическом стратегических направлениях. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

По его словам, в следующем году планируется обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение заданий ГОЗ-2017 и выйти на оснащенность Вооруженных сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности более 60%.

«Также на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения нужно будет поставить три ракетных полка, оснащенных современными ракетными комплексами. Ввести в боевой состав пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения. Осуществить запуск второго космического аппарата Единой космической системы», — сказал Шойгу.

Тогда перед российской армией поставлено еще ряд серьезных задач. В частности активизировать военно-патриотическую работу среди молодежи. С этой целью в 2017 году провести слет Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».