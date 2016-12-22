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Глава МИД Украины: Мы изучаем возможный ответ Москвы на введение виз с РФ

Политика
По его словам, необходимо контролировать, кто прибывает из России на Украину

Киев, 22 Декабря 2016, 15:17 — REGNUM  Украинское внешнеполитическое ведомство вновь вернулось к идее введения визового режима с Россией. В настоящее время в Киеве анализируют возможные ответные шаги Москвы, об этом в эфире программы «1+1» рассказал глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, необходимо двигаться к тому, чтобы контролировать, кто прибывает из России на Украину. Он напомнил, что вместе с тем несколько миллионов украинцев живут на территории России.

«И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, как мы будем в дальнейшем вводить визовый режим», — сказал Климкин.

Он пояснил, что сейчас МИД анализирует возможные шаги российской стороны в ответ на введение виз, а в дальнейшем объявит свое предложение о том, как именно это будет сделано и в какие сроки. Также он выразил мнение, что визовый режим — это норма в отношениях «цивилизованных стран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициативу о введении виз с Россией в октябре 2016 года озвучил председатель Верховной рады Андрей Парубий. Он также выступил за расширение антироссийских санкций. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что за решением Киева ввести визовый режим с Россией могут последовать ответные действия Москвы.

Глава МИД Украины Павел Климкин в октябре 2016 года также заявлял о том, что введению виз должно предшествовать изучение возможных последствий. По его словам, в ответ на такую меру «Россия сразу начнет бешеную кампанию, будет усложнять получение виз, будет предлагать гражданство и много вещей».

Также напомним, что с марта 2015 года граждане РФ могут въезжать на территорию Украины только по загранпаспортам, украинцы по-прежнему могут ездить в Россию по внутреннему паспорту.

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Введение визового режима между Украиной и Россией
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