Патриарх Кирилл: «Посол Карлов погиб на боевом посту»
Москва, 22 Декабря 2016, 15:15 — REGNUM Российский посол в Турции Андрей Карлов, погибший на боевом посту, навсегда останется героем. С таким заявлением выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед отпеванием в храме Христа Спасителя сегодня, 22 декабря.
«Он войдёт в историю нашего Отечества как посол, погибший на боевом посту, таких у нас совсем немного, он будет среди этих героев навсегда», — сказал патриарх.
Глава РПЦ подчеркнул, что мученическая кончина обессмертила Андрея Карлова. Человеческая жизнь имеет смысл только в том случае, если душа бессмертна, и мир иной существует.
«Верим, что по нашим молитвам, и особенно через мученическую кончину свою, Андрей Геннадьевич войдёт в это Божественное царство славы, и на него прольётся милость милосердного Бога», — сказал глава РПЦ.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря состоялось отпевание погибшего в Анкаре 19 декабря Андрея Карлова. На церемонии прибыли коллеги, друзья и родные дипломата. Служба сопровождается колокольным звоном.
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