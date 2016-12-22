Нетаньяху: США должны заблокировать египетский проект резолюции

Проект резолюции предусматривает запрет на строительство израильских поселений на территории Палестины

Тель-Авив, , 15:10 — REGNUM Власти Израиля призвали США наложить вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий запрет на строительство израильских поселений на территории Палестины, сообщает 22 декабря Reuters.

В 03:28 премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в Твиттере, что США «должны наложить вето на антиизраильскую резолюцию в Совете Безопасности ООН».

В тексте проекта резолюции говорится, что строительство израильских поселений «не имеет юридической силы и представляет собой вопиющее нарушение в соответствии с международным правом».

Если проект резолюции будет принят, то Израиль будет обязан «немедленно и полностью прекратить всю деятельность по строительству поселений на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим».

Белый дом отказался от комментариев.

Напомним, вечером 21 декабря Египет передал проект резолюции в Совет Безопасности ООН. Голосование должно состояться сегодня, 22 декабря, в 23:00 мск.

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