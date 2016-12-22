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«Стоит проанализировать ситуацию»: о переносе единого дня голосования

Политика
Новосибирский политолог считает, что избирателей необходимо заинтересовать

Новосибирск, 22 Декабря 2016, 15:17 — REGNUM  «Многие, действительно, высказывались, что единый день голосования определен не совсем удачно. Одним из аргументов было то, что низкую явку пытались привязать к определенному временному периоду. Думаю, стоит проанализировать ситуацию и особенности электоральной активности за последние годы в регионах России, чтобы понять, какой временной период будет оптимальным», — сказал ИА REGNUM новосибирский политолог Александр Барсуков, комментируя предложение председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой рассмотреть возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату.

При этом Александр Барсуков считает, что избирателей необходимо заинтересовать.

«Они (избиратели — прим. ИА REGNUM ) хотят видеть в электоральном процессе не только механизм обновления политической элиты, а готовность тех, кто стремится во власть, работать во имя общего блага», — подчеркнул политолог.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допускает возможность отмены единого дня голосования или его переноса на другую дату. По данным издания «Коммерсантъ», об этом Памфилова заявила на совещании глав региональных избиркомов. Прозвучало также предложение вернуться к практике законодательного ограничения числа бюллетеней, с которыми участковые комиссии могут работать одновременно.

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Напомним, что в единый день голосования 18 сентября 2016 года в Новосибирской области проходили трехуровневые выборы: выборы депутатов Государственой думы седьмого созыва, дополнительные выборы депутата горсовета Новосибирска, а также повторные и дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных районов, городских поселений и сельских поселений (всего 43 избирательные кампании). Явка в регионе на выборах депутатов Госдумы не достигла и 30%. На 18:00 часов по местному времени явка составила 29,35%. Из 2 141 919 человек, обладающих правом голоса, на выборы к этому времени пришли 627 815 человек. Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо связала невысокую явку с хорошей погодой.

«Одним из факторов у нас еще является и хорошая погода, которая на радость нам всем удалась в день голосования. Но, к сожалению, эти последние «летние» дни привели к тому, что большое количество избирателей предпочло, наверное, провести их не дома, а где-нибудь за пределами города. Что и отражается. Может, на природе, на дачах, кто-то еще картошку копает», — высказала мнение Ольга Благо.

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