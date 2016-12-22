Суд в Киеве дал следователю месяц на изъятие бумаг у администрации Путина

Следователю понадобился подлинник документа, и суд в Киеве разрешил провести изъятие бумаг в администрации президента РФ

Киев, , 14:58 — REGNUM Печерский суд Киева вынес постановление, разрешающее провести обыск в администрации президента России, чтобы изъять заявления, отправленное президенту России Владимиру Путину бывшим президентом Украины Виктором Януковичем, пишет украинское издание «Вести».

Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, попросившего доступ к вещам и документам, находящимся в администрации президента России по адресу: Москва, улица Ильинка, дом 23. Следователь заявил, что ему необходим подлинник обращения Януковича к российскому руководству, чтобы провести графологическую экспертизу — для сличения подписи.

Следователь пояснил, что «1 марта 2014 гражданин Украины, самоустранившись 21 февраля 2014-го неконституционным способом от полномочий президента Украины и пребывая в неустановленном месте РФ, обратился с письменным заявлением к президенту РФ, с просьбой использовать вооружённые силы этой страны на территории Украины».

Согласно приведённым следователем данным, об обращении «самоустранившегося Януковича» к Путину сообщил «российский представитель при ООН во время выступления на 7124-м заседании Совета Безопасности ООН от 01.03.2014 года».

Следователь также пояснил, что в ходе выступления на следующем заседании 3 марта российский представитель подтвердил свои слова повторно, «продемонстрировав присутствующим членам Совета фотокопию соответствующего обращения».

Подлинник именно этого обращения и требуется следователю. Его обращение суд удовлетворил: срок действия решения — 30 дней.

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