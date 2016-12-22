Глава избиркома Ленобласти видит смысл в переносе единого дня голосования

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 15:02 — REGNUM Проведение выборов в единый день голосования в сентябре 2016 года не сильно сказалось на явке избирателей. Однако есть доводы в пользу переноса дня выборов и проведения их в разные дни. Таким мнением сегодня, 22 декабря, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился председатель избирательной комиссии Ленинградской области Владимир Журавлев.

Как сообщалось, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допускает возможность отмены единого дня голосования, о чем она заявила на состоявшемся накануне совещании глав региональных избиркомов.

По словам Владимира Журавлева, дискуссия на эту тему шла и прежде, а сейчас этот вопрос поднят в очередной раз, поскольку «анализируется прошедшая федеральная избирательная кампания», «инициируются внесения изменений в законодательство о выборах по назревшим элементам избирательного процесса».

«Какой будет вывод — решат политики, законодатели. Но в этом есть смысл — слишком близко к лету. Коллеги из северных регионов выступали и также говорили, что по климатическим, погодным условиям было бы лучше сдвинуть день голосования. В этом есть плюсы и минусы <…> У некоторых категорий избирателей отпускной период в сентябре, им неудобно, а для других удобно», — отметил Журавлев.

Он также отметил, что раньше звучали предложения сдвинуть дату выборов на более позднее время осени или проводить их весной. «Был небольшой период, когда было два единых дня голосования, весенних и осенних, в марте», — напомнил Журавлев.

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В ходе совещания с главой Центризбиркома одним из доводов в пользу отмены единого дня голосования было повышение вероятности ошибок при необходимости обработки бюллетеней сразу по нескольким выборам.

По словам главы избиркома Ленинградской области, на прошедших в сентябре 2016 года выборах в 47-м регионе бюллетеней было от четырех до пяти на каждом участке.

«В Государственную думу было два бюллетеня, в Законодательное собрание — два бюллетеня, плюс было много выборов в муниципальных образованиях — это еще бюллетень. Это пять отдельных подсчетов. Они отдельно считаются по определенной технологии, последовательно. Конечно, это всё удлиняется, объем большой, времени много, усталость, ответственность огромная… В законе раньше было ограничение — не больше четырех бюллетеней при проведении совмещенных выборов. Может быть, к этому вернутся», — предположил Владимир Журавлев.

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