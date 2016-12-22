Песков рассказал, какой должна быть борьба с коррупцией

Действия в этой связи должны быть публичными, но «носить более дискретный характер»

Москва, , 14:50 — REGNUM Расследование громких коррупционных преступлений не должно проводиться по принципу «по секрету всему свету». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Этого требует и серьезность темы, и уровень тех людей, которые иногда попадают под подозрение. Поэтому президент говорил о том, что это необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать этого в режиме «по секрету всему свету», — добавил он.

По словам Пескова, действия, которые предпринимаются в условиях борьбы с коррупцией, должны быть публичными, но носить более дискретный характер, «чтобы не нанести урон кому-то в результате этой борьбы». Он также напомнил, что виновными в тех или иных преступлениях людей признает только суд.