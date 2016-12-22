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В 2017 году Минобороны РФ построит 11 топливозаправочных станций

Политика
В 2016 году введено в строй восемь топливозаправочных станций

Москва, 22 Декабря 2016, 14:46 — REGNUM  Министерство обороны России совместно с российскими топливными компаниями введет до конца 2017 года в эксплуатацию 23 топливозаправочные станции. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Министерство обороны совместно с российскими топливными компаниями в 2016 году ввело в строй восемь топливозаправочных станций, завершается строительство четырех, а в 2017 году с опережением на три года будут построены еще 11 современных топливозаправочных комплексов», — сказал Шойгу.

По словам главы военного ведомства, министерство уже получило со стороны нефтяных компаний 12 миллиардов рублей. Общий объем инвестиций на все 23 заправочных комплекса составит 18 миллиардов рублей.

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