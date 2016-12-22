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Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко

Политика
Число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске выросло до 72 человек
Пьянство
Иллюстрация: Pixabay.com
Пьянство

Москва, 22 Декабря 2016, 14:46 — REGNUM  После трагедии в Иркутской области, где более 60 человек погибли от отравления средством для принятия ванн «Боярышник», на федеральном уровне задумались над мерами по борьбе с суррогатом — от изменения акцизной политики до отставки губернатора Иркутской области Сергея Левченко, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

С предложением отправить в отставку главу региона выступил накануне лидер ЛДПР Владимир Жириновский. На встрече президента России с руководством Совфеда и Госдумы парламентарий предложил отправить губернатора Иркутской области Сергея Левченко в отставку. «А губернатора Иркутской области — отправить в отставку, если у него такой мор идёт, 60 человек уже умерло… И что это за врачи, что это за полиция, что это за ФСБ? В одной области не могут пресечь, уже люди в гробу, а они все еще ищут, кто там этим занимается! Чрезвычайное положение ввести, войска бросить, за два часа всю область перевернуть и наказать всех наглядно», — заявил он.

Трагедия также стала предметом обсуждения профильного комитета Совфеда. Так, 22 декабря на заседании комитета Совфеда по безопасности предлагалось серьезное изменение акцизной политики. «Эту «гадость» определенные личности пили и продолжат пить, пока она стоит «плевые» деньги, пока она будет доступна», — отметил первый зампред комитета Франц Клинцевич. По мнению сенатора, необходимо максимально ужесточить наказания за подобные преступления.

Более 60 погибших — это только один район одного города, отметили в ходе обсуждения на заседании комитета. «У меня нет конкретных данных, но думаю, что среди жертв «Боярышника» лица без определенного места жительства присутствуют в значительном количестве. А сколько таких людей в России — Бог весть. Нет такой статистики», — сказал сенатор. «Но кого-то из них, увы, далеко не всех, можно еще вписать в нормальную жизнь — полечить, пристроить на какую-то работу, помочь в поиске родственников. Здесь, конечно, колоссальное поле деятельности для волонтерских организаций. Но одни они не справятся», — говорит он. «Нужна, как мне представляется, программа помощи таким людям практически в каждом регионе. Эта реальная и очень острая проблема, и Совет Федерации как палата регионов должен стать инициатором ее решения», — уверен Клинцевич.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с рядом поручений правительству РФ, направленных на предупреждение трагедий, подобных произошедшей в Иркутской области.

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Между тем, число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске выросло до 72 человек. По данным Минздрава Приангарья на 16:00 (по местному времени) 22 декабря, из них 41 человек скончался в лечебно-профилактических учреждениях. Остальных привезли в бюро судебно-медицинской экспертизы из организаций ритуальных услуг.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, расследование по уголовному делу о гибели людей от отравлений в Иркутске продолжается (ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). По последним данным, по делу задержаны 12 человек. Это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу опасной жидкости в торговых павильонах, рынках Иркутска и в других местах.

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