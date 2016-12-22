Четверг, 22 Декабря 2016 года
16:01:27 МСК

«Единый день голосования перенести на март, отделив выборы губернаторов»

Политика
Петербургский политолог прокомментировал идею о переносе или отмене единого дня голосования

Санкт-Петербург, 22 Декабря 2016, 14:48 — REGNUM  Польза от проведения единого дня голосования в России очевидна, от него вряд ли откажутся, но необходимо внести коррективы в эту процедуру. В частности, не включать в него выборы губернаторов в регионах. Таким мнением сегодня, 22 декабря, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился петербургский политолог Юрий Светов.

Напомним, по данным СМИ, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допускает возможность отмены единого дня голосования, о чем она заявила на состоявшемся накануне совещании глав региональных избиркомов.

По мнению Юрия Светова, было бы разумно разрешить проводить выборы также и в другие дни — при избрании глав регионов. По его словам, это необходимо «из-за того, что довольно часто происходит смена губернаторов, и целый год регион существует без губернатора, который избран населением, а это не совсем правильно».

В целом, считает эксперт, власти будут держаться за возможность проводить выборы в один день. «Опыт не только наш. У американцев тоже есть фактически единый день голосования, когда в день выборов президента одновременно выбирают большое количество членов Конгресса, и сенаторов, и губернаторов. Я думаю, что польза от единого дня голосования существует, но внести коррективы, разрешающие проводить выборы губернаторов в другие дни, вполне могут», — пояснил свою позицию Светов.

Читайте также: Единый день голосования в сентябре: выгоден для властей, неудобен для людей

Вместе с тем, он отметил, что имеет смысл перенести единый день голосования на другое время года, поскольку выборы в сентябре, как это было в 2016 году, вызывают недовольство очень многих людей.

«Чаще всего критикуют, что неудачно выбрано время, что самое начало осени, когда люди еще только возвращаются из отпусков. И, кстати, низкая явка в этом году, я думаю, связана и с этим обстоятельством тоже. Мне кажется, что прежний порядок, когда выборы проводились в марте, более разумный», — считает политолог.

Впрочем, он понимает, почему власти ранее выбрали именно следующий за летом сентябрь для проведения выборов. «Народ в размягченном состоянии и некритично относится к кандидатам от власти, а весной всё иначе», — говорит Юрий Светов и выражает сомнения в том, что власти будут готовы перенести выборы на март.

Читайте также: СМИ: Памфилова допустила отмену единого дня голосования в России

Добавим также, что в ходе совещания с главой Центризбиркома одним из доводов в пользу отмены единого дня голосования было повышение вероятности ошибок при необходимости обработки бюллетеней сразу по нескольким выборам.

«Они 364 дня в году не считают, пусть в один день посчитают побольше. Вот это вообще не довод. Ошибки возникают не из-за перегрузов, тем более, при нынешней технике. Ошибки возникают, когда они кому-то нужны», — подчеркнул Юрий Светов.

Читайте развитие сюжета: Глава избиркома Ленобласти видит смысл в переносе единого дня голосования

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа избирательной системы
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное