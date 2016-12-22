«Единый день голосования перенести на март, отделив выборы губернаторов»

Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Польза от проведения единого дня голосования в России очевидна, от него вряд ли откажутся, но необходимо внести коррективы в эту процедуру. В частности, не включать в него выборы губернаторов в регионах. Таким мнением сегодня, 22 декабря, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM поделился петербургский политолог Юрий Светов.

Напомним, по данным СМИ, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова допускает возможность отмены единого дня голосования, о чем она заявила на состоявшемся накануне совещании глав региональных избиркомов.

По мнению Юрия Светова, было бы разумно разрешить проводить выборы также и в другие дни — при избрании глав регионов. По его словам, это необходимо «из-за того, что довольно часто происходит смена губернаторов, и целый год регион существует без губернатора, который избран населением, а это не совсем правильно».

В целом, считает эксперт, власти будут держаться за возможность проводить выборы в один день. «Опыт не только наш. У американцев тоже есть фактически единый день голосования, когда в день выборов президента одновременно выбирают большое количество членов Конгресса, и сенаторов, и губернаторов. Я думаю, что польза от единого дня голосования существует, но внести коррективы, разрешающие проводить выборы губернаторов в другие дни, вполне могут», — пояснил свою позицию Светов.

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Вместе с тем, он отметил, что имеет смысл перенести единый день голосования на другое время года, поскольку выборы в сентябре, как это было в 2016 году, вызывают недовольство очень многих людей.

«Чаще всего критикуют, что неудачно выбрано время, что самое начало осени, когда люди еще только возвращаются из отпусков. И, кстати, низкая явка в этом году, я думаю, связана и с этим обстоятельством тоже. Мне кажется, что прежний порядок, когда выборы проводились в марте, более разумный», — считает политолог.

Впрочем, он понимает, почему власти ранее выбрали именно следующий за летом сентябрь для проведения выборов. «Народ в размягченном состоянии и некритично относится к кандидатам от власти, а весной всё иначе», — говорит Юрий Светов и выражает сомнения в том, что власти будут готовы перенести выборы на март.

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Добавим также, что в ходе совещания с главой Центризбиркома одним из доводов в пользу отмены единого дня голосования было повышение вероятности ошибок при необходимости обработки бюллетеней сразу по нескольким выборам.

«Они 364 дня в году не считают, пусть в один день посчитают побольше. Вот это вообще не довод. Ошибки возникают не из-за перегрузов, тем более, при нынешней технике. Ошибки возникают, когда они кому-то нужны», — подчеркнул Юрий Светов.

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