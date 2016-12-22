Юрист: Референдум по переименованию Тутаева незаконен

Ярославль, , 14:32 — REGNUM Референдум по переименовании Тутаева Ярославской области состояться не может. Так считает адвокат, депутат муниципалитета Ярославля и лидер местного отделения «Яблока» Владимир Зубков.

«Лично я как политик поддерживаю идею референдума, но как юрист могу сказать, что она не соответствует федеральному законодательству. На местном референдуме можно решать только вопросы местного значения. Вопрос о переименовании городов находится в ведении Государственной Думы Российской федерации, в 131 законе его нет. Местный референдум не может подменить компетенцию другого уровня власти. Поэтому такой референдум не может состояться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат, депутат муниципалитета Ярославля Владимир Зубков. С мнением Владимира Зубкова согласны и другие опрошенные ИА REGNUM юристы, однако они не пожелали высказывать свою точку зрения публично.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 декабря на встрече с общественностью врио губернатора Дмитрий Миронов предложил провести референдум о переименовании Тутаева.

«Считаю, что жители района и города должны определиться с этим вопросом самостоятельно. И для этого предлагаю провести референдум. В целях экономии средств можно организовать его в единый день голосования — 10 сентября 2017 года», — сказал Дмитрий Миронов.

Отметим, что процедура референдума может быть инициирована только инициативной группой граждан. Для того, чтобы плебисцит состоялся, нужно утвердить формулировку вопроса, выносимого на референдум. Это делает представительный орган местной власти. После этого необходимо собрать подписи жителей. Только в этом случае избирательная комиссия может назначить референдум.

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