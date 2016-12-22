Четверг, 22 Декабря 2016 года
15:59:42 МСК

Юрист: Референдум по переименованию Тутаева незаконен

Политика
Известный ярославский адвокат и депутат муниципалитета Ярославля Владимир Зубков считает инициативу врио губернатора Ярославской области не соответствующей закону
Владимир Зубков
Иллюстрация: Фото страницы Владимира Зубкова в Facebook
Владимир Зубков

Ярославль, 22 Декабря 2016, 14:32 — REGNUM  Референдум по переименовании Тутаева Ярославской области состояться не может. Так считает адвокат, депутат муниципалитета Ярославля и лидер местного отделения «Яблока» Владимир Зубков.

«Лично я как политик поддерживаю идею референдума, но как юрист могу сказать, что она не соответствует федеральному законодательству. На местном референдуме можно решать только вопросы местного значения. Вопрос о переименовании городов находится в ведении Государственной Думы Российской федерации, в 131 законе его нет. Местный референдум не может подменить компетенцию другого уровня власти. Поэтому такой референдум не может состояться», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат, депутат муниципалитета Ярославля Владимир Зубков. С мнением Владимира Зубкова согласны и другие опрошенные ИА REGNUM юристы, однако они не пожелали высказывать свою точку зрения публично.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 декабря на встрече с общественностью врио губернатора Дмитрий Миронов предложил провести референдум о переименовании Тутаева.

«Считаю, что жители района и города должны определиться с этим вопросом самостоятельно. И для этого предлагаю провести референдум. В целях экономии средств можно организовать его в единый день голосования — 10 сентября 2017 года», — сказал Дмитрий Миронов.

Отметим, что процедура референдума может быть инициирована только инициативной группой граждан. Для того, чтобы плебисцит состоялся, нужно утвердить формулировку вопроса, выносимого на референдум. Это делает представительный орган местной власти. После этого необходимо собрать подписи жителей. Только в этом случае избирательная комиссия может назначить референдум.

Читайте ранее в этом сюжете: Тутаевский общественник: Явку на референдуме обеспечим!

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Переименование населенных пунктов
Главное сегодня
NB!
22.12.16
Станислав СтремидловскийУкраинец о Казахстане: «Неприветливые пограничники, полицейские-взяточники»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
22.12.16
Станислав ТарасовСтанет ли устойчивым альянс России, Ирана и Турции?
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
Борьба с «Боярышником»: От смены акцизной политики до отставки Левченко
МоскваРоссия Алкогольные отравления Политика
NB!
22.12.16
Ашот ПогосянЧто приходит реже – дружба или любовь?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
22.12.16
Иран и Казахстан договорились вместе бороться с исламофобией
АстанаКазахстан Ядерная программа Ирана Политика
NB!
22.12.16
Большинство учений НАТО направлены против России — Шойгу
МоскваРоссия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
22.12.16
Мы начинаем уходить от «палочной системы» — Абызов о надзорной деятельности
МоскваРоссия Контрольно-надзорная деятельность Общество
NB!
22.12.16
Фолкленды: «их имена известны только Богу»
Буэнос-АйресАргентина Конфликт вокруг Фолклендских островов Политика
NB!
22.12.16
Штраф за вандализм в отношении искусства может составить до 100 тыс. рублей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Культура
NB!
22.12.16
Похороны в Югре: «Чуть не потеряли гроб с лодки, чуть сами не утонули»
СаранпаульЮграРоссия Ритуальные услуги и содержание кладбищ Общество
NB!
22.12.16
Жители США относятся к России, как во времена «холодной войны»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
22.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Тиллерсон вряд ли растопит отношения между США и Россией
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
22.12.16
Госдуму «эвакуируют»
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
22.12.16
Неработающую реанимацию в орловской больнице проверяют следователи
КромыОрловская областьРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
22.12.16
Максим ИсаевChatham House: Экономическому лидерству США и Великобритании — конец
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Экономика
NB!
22.12.16
Евро выйдет в паритет к доллару на уровне 65 рублей?
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
«Спрос на рубль падает»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
22.12.16
Военные Украины раскритиковали полученные от США беспилотники
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
22.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Александр Колесниченко
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
22.12.16
Весь пакет акций «Приватбанка» обошелся Украине в одну гривну
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
22.12.16
ООН готовит механизм расследования военных преступлений в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
22.12.16
«Это забавы, которые ничего не стоят» — о переносе Единого дня голосования
ВладивостокРоссия Реформа избирательной системы Политика
ещё главное