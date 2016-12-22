МИД РФ возмущен «веселыми картинками» украинских послов про «Боярышник»

Число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске выросло до 72 человек

Москва, , 14:32 — REGNUM МИД России возмущен «веселыми картинками» дипломатов Украины на тему отравления «Боярышником», передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

«Не скажете, зачемукраинские послы в социальных сетях публикуют «веселые картинки"на тему массового отравления в Иркутске поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник»?», — говорится в сообщении МИД России в Facebook в адрес, в частности, президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана.

Российский МИД возмутили публикации посла Украины в Финляндии Андрея Олефирова. В настоящий момент этих твитов в аккаунте дипломата уже нет, но есть другие на аналогичную тему.

К сообщению МИД прикрепил скриншоты страницы в Twitter с несколькими ерническими твитами на тему"Боярышника».

Тем временем, число погибших от отравления спиртосодержащими жидкостями в Иркутске выросло до 72 человек. По данным Минздрава Приангарья на 16:00 (по местному времени) 22 декабря, из них 41 человек скончался в лечебно-профилактических учреждениях. Остальных привезли в бюро судебно-медицинской экспертизы из организаций ритуальных услуг.