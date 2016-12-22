МИД Финляндии: Мы должны укреплять связи с США

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни встретится с американскими экспертами по внешней политике в январе 2017 года

Хельсинки, , 14:21 — REGNUM Развитие хороших отношений с новой администрацией США должно стать приоритетом внешнеполитического курса Финляндии. Об этом заявил глава финского МИДа Тимо Сойни, сообщает издание The Helsinki Times сегодня, 22 декабря.

«Укреплять связи с США особенно важно», — подчеркнул Сойни на заседании парламента. По мнению финского министра, независимо от того, что президентом страны стал Дональд Трамп, Вашингтон по-прежнему играет важную роль в обеспечении безопасности Европы. Он также отметил, что Финляндия хочет внести свой вклад в развитие европейской обороны и безопасности.

«Европейский союз принял меры по разработке собственной оборонной политики и политики безопасности. Мы хотим быть частью этого развития», — заявил Сойни. Глава МИДа называет «разумным» то, что ЕС берёт на себя большую ответственность за свою безопасность и стремится к стабилизации граничащих с ним территорий.

Тимо Сойни посетит США в конце января, чтобы встретиться с американскими экспертами по внешней политике.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, председатель Европейского совета Дональд Туск по итогам саммита ЕС сообщил о том, что страны-участницы приняли решение усиливать обороноспособность Евросоюза за счет сотрудничества с НАТО.

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