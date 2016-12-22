Улучшений не видно: в Австралии продолжает расти уровень выбросов СО2

К 2030 году правительство Австралии стремится сократить выбросы углекислого газа на 26-28%

Канберра, , 14:20 — REGNUM Уровень выбросов углекислого газа в Австралии продолжает расти, согласно официальным данным, опубликованным в преддверии рождественских каникул, сообщает 22 декабря Australian Associated Press.

Федеральное правительство Австралии обнародовали официальные данные об уровне выбросов углекислого газа за год, которые показали рост на 0,8% по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, к 2030 году правительство Австралии стремится сократить выбросы углекислого газа на 26−28% в сравнении с уровнем выбросов за 2005 год, однако новые данные показали, что уровень выбросов к 2030 году сократится лишь на 0,5%.

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