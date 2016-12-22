Глава Минобороны: Спецстрой России упраздняется

В качестве его замены созданы восемь ФГУП

Москва, , 14:19 — REGNUM Федеральное агентство специального строительства будет упразднено. Об этом на итоговом заседании коллегии Минобороны объявил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Спецстрой России упраздняется, в качестве его замены созданы восемь федеральных государственных унитарных предприятий. Перед ними будут стоять задачи возведения только специальных объектов Минобороны.

Спецстрой России являлся федеральным органом исполнительной власти, который осуществлял в интересах обороны и безопасности страны организацию работ по возведению специальных объектов, дорог и объектов связи. Для этого привлекались инженерно-технические воинские формирования и дорожно-строительные воинские формирования.