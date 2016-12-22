Назначены три новых заместителя главы Краснодара

На все должности пришли опытные и профессиональные люди

Краснодар, , 14:04 — REGNUM В администрации Краснодара произошли кадровые изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанкой столицы 22 декабря, сегодня были согласованы кандидатуры сразу на четыре ответственных поста.

Так, на должность первого заместителя главы города согласован Сергей Васин, который с 2010 года занимал пост заместителя главы Краснодара, курирующего вопросы внутренней политики. Заместителем главы Краснодара по вопросам ЖКХ стал Евгений Зименко, с ноября 2015 года руководивший департаментом городского хозяйства и ТЭК. До этого занимал должность директора МКУ «Горжилхоз».

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Владислав Ставицкий стал вторым вице-мэром по вопросам архитектуры и градостроительства. До этого назначения с января 2015 года по август 2016-го он занимал должность заместителя министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, также работал заместителем министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области.

Все кандидатуры были внесены мэром города Евгением Первышовым на заседании городского парламента, депутаты проголосовали за их назначение.

«На все должности пришли опытные, профессиональные люди. Они уже зарекомендовали себя с хорошей стороны, в том числе, работая на разных должностях в администрации Краснодара, в других городах», — прокомментировал градоначальник, выразив надежду, что свой опыт и знания они направят на решение тех важных задач по развитию столицы края.

Помимо вице-мэров было озвучено и имя нового управляющего делами администрации Краснодара. На эту должность парламентарии согласовали Валерия Карасева. В течение последних двух лет он работал начальником управления экономической безопасности и режима, а также заместителем генерального директора АО «Норильскгазпром». Ранее занимал должность начальника отдела Краснодарского краевого фонда капремонта многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, посты заместителей главы Краснодара стали вакантными в середине декабря. Так, заявление об увольнении по собственному желанию написал Константин Семернин, курировавший ЖКХ и ТЭК, организацию дорожного движения и работу транспорта, а также Евгений Наумов, отвечавший за вопросы архитектуры и строительства, муниципальный контроль. Прежний управляющий делами администрации Краснодара Виктор Кудинов вышел на пенсию. Полностью сформировать новую команду администрации краевого центра новый градоначальник намерен до конца января 2017 года.

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