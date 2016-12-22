Четверг, 22 Декабря 2016 года
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Киргизия потратила на развитие приграничных территорий более 880 млн рублей

Политика
Премьер-министр Жээнбеков недоволен качеством работы, проводимой в этой сфере губернаторами и органами местного самоуправления

Бишкек, 22 Декабря 2016, 13:58 — REGNUM  За минувшие три года правительство израсходовало на реализацию Программы по развитию приграничных территорий 989,1 млн сомов (свыше 881,3 млн рублей). Об этом заявила директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Жумагуль Эгамбердиева, выступая на заседании Кабинета министров Киргизии.

Чиновница отметила, что эти деньги были направлены на строительство 8 школ, 2 детских садов, 10 милицейских отделов, фельдшерско-акушерского пункта, футбольного поля, а также реконструкцию дороги в аэропорту Исфаны.

По словам Жумагуль Эгамбердиевой, лишь 3 из 20 пунктов данной госпрограммы не были исполнены по объективным причинам, а остальные реализованы в полной мере.

«Также не выполнены работы по проведению Интернета в школы, и не до конца решен вопрос по доступу к сотовой связи. Кроме того, программой предполагалось, что жителям данных сел будут выплачены компенсации и пособия, 50% льготы во время выплат налогов на землю, за пользование ирригационными сетями, но вопрос не решен до конца», — добавила глава Госагентства.

В этой связи подчиненное ей ведомство предлагает правительству внести их в новый аналогичный проект — Программу развития приграничья до 2020 года.

В свою очередь премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков акцентировал внимание на том, что еще более сложная картина сложилась в деле реализации Плана мероприятий на 2013 — 2016 годы: несмотря на то, что по 23 из 42 предусмотренных мероприятий сроки исполнения истекли еще в 2013 — 2015 годах, некоторые из них по-прежнему выполнены не на должном уровне.

Глава Кабмина подчеркнул, что некачественное или неполное исполнение всех вышеназванных мероприятий является, в том числе, результатом пассивной позиции губернаторов и руководителей администраций приграничных районов.

В этой связи он поручил Аппарату правительства проанализировать отчеты этих чиновников по каждому из пунктов Плана мероприятий, а Министерству экономики и Госагентству по делам местного самоуправления — разработать второй этап Государственной программы развития приграничных территорий.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время в Киргизии 59 сел и 10 территориальных участков официально причислены к категории приграничных. Отметим, что только в 2016 году правительство республики выделило на развитие приграничных регионов свыше 345 млн сомов (307,4 млн рублей по текущему курсу) бюджетных средств.

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