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Первый за 8 лет визит главы Киргизии в Узбекистан начнется в Самарканде

Политика
Президент Киргизии посетит с визитом Узбекистан 24 декабря

Ташкент, 22 Декабря 2016, 13:55 — REGNUM  Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 24 декабря посетит с визитом Узбекистан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МИД Узбекистана.

По данным ведомства, глава Киргизии прилетит в Самарканд, где запланированы переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым.

«Президент Киргизии также отдаст дань памяти первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, который похоронен в Самарканде», — отметил собеседник агентства.

Это первый визит главы Киргизии в Узбекистан с 2008 года.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, отношения между двумя странами заметно активизировались в сентябре 2016 года, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова. 1 октября делегация Киргизии посетила Андижанскую область Узбекистана.

В состав делегации вошли представители руководства Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей, МИДа, органов местного самоуправления.

Визит в Киргизию, «с целью укрепления дружественных добрососедских отношений» совершила 26 октября и делегация Узбекистана.

Общая протяженность государственной границы между Киргизской Республикой и Республикой Узбекистан составляет 1378,44 км, из которых делимитированы, демаркированы и описаны только 1054 км, что регулярно становится причиной для конфликтов на приграничных территориях.

В конце марта 2016 года в Киргизии разгорелся скандал о документе, который якобы являлся постановлением киргизского правительства о передаче Узбекистану территории, на которой расположена гора Унгар-Тоо. Власти Киргизии назвали этот документ «провокационной подделкой» и обвинили в ее изготовлении местную оппозицию.

Отметим также, что ранее аналогичный инцидент произошел 18 марта 2016 года, когда Узбекистан перебросил на один из спорных участков киргизско-узбекской границы 2 бронетранспортера и около 40 военнослужащих, объяснив свои действия мерами по усилению безопасности в период празднования Нооруза. Киргизия предприняла симметричные меры — передислоцировала на границу с Узбекистаном 2 БТР и дополнительные наряды военнослужащих-пограничников. Киргизские власти потребовали от узбекского правительства прекратить противоправные действия и обратились в ОДКБ за помощью.

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