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Ярославские единороссы предпочли бизнесмена «альфа-самцу»

Политика
Участники ярославской городской конференции «Единой России» определись с составом руководящих партийных органов
«Единая Россия»
Иллюстрация: Yaroslavl.er.ru
«Единая Россия»

Ярославль, 22 Декабря 2016, 13:59 — REGNUM  На внеочередной конференции ярославского городского отделения «Единой России», начавшей свою работу 21 декабря, был избран новый состав его руководящих органов. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с требованием ротации кадров в регионах выступило федеральное руководство партии.

Заслушав отчёт о проделанной работе Алексея Малютина, занимавшего пост секретаря городского отделения с 2012 года, участники конференции признали результаты партийной деятельности удовлетворительными, прежде всего в силу достижений партии на выборах в муниципалитет Ярославля и Ярославскую областную думу. Несмотря на это, кандидатура Малютина не была выдвинута на пост секретаря повторно ни самим Алексеем Геннадьевичем, ни кем-либо из его коллег. В сентябре Малютин оставил свой пост и.о. мэра Ярославля, уступив его поддержанному врио губернатора Дмитрием Мироновым Владимиру Слепцову.

Основная конкуренция при обсуждении и голосовании за кандидатов на пост руководителя городского отделения партии развернулась между заместителем председателя регионального отделения «Опоры России» Артуром Ефремовым и депутатом Ярославской областной думы Василием Бобковым.

В поддержку Ефремова в формате видео-обращения прозвучали слова легендарной Валентины Терешковой. Голосовать за Ефремова призвали руководитель регионального отделения «Российского фонда милосердия и здоровья» Светлана Лягушева и исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Слепцов, заявивший о готовности к совместной работе.

Особенным было выступление спикера регионального парламента Михаила Боровицкого, который озвучил поддержку кандидатуры Ефремова со стороны врио губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и выразил сомнения в способности Василия Бобкова и Владимира Слепцова к конструктивной совместной деятельности, шутливо назвав обоих «альфа-самцами».

Группа поддержки Василия Бобкова оказалась менее представительной. Можно лишь выделить выступление депутата Государственной думы РФ Ильи Осипова, который отдав должное обоим кандидатам, рассказал об исключительных качествах Бобкова.

По результатам тайного голосования секретарём ярославского городского отделения «Единой России» был избран Артур Ефремов. Его поддержали 130 делегатов конференции. Василий Бобков получил 90 голосов. А за кандидатуру самовыдвиженца Ефима Савченко проголосовал лишь 1 человек.

Комментируя результаты голосования корреспонденту ИА REGNUM, Василий Бобков выразил глубокую благодарность всем, кто его поддержал.

«Несмотря на то, что победил Артур Ефремов, я глубоко удовлетворён результатом в целом. Главное — была дискуссия, была конкуренция. Это очень хороший признак, это доказательство качества внутрипартийных процессов. Своим результатом я удовлетворён, а результат Артура Евгеньевича лишь повышает уровень ответственности. Что, несомненно, пойдёт на пользу партии», — заявил Василий Бобков.

Кроме руководителя отделения, ярославские единороссы выбрали новый состав политсовета, в который вошли 52 члена партии.

Вопрос, касающийся деятельности партии в период предстоящих выборов в сентябре 2017 года нового состава муниципалитета Ярославля и губернатора Ярославской области, участники конференции решили обсудить отдельно в начале следующего года, при этом не прекращая полномочия нынешних делегатов конференции. Таким образом, работа партийного форума будет растянута на несколько месяцев.

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