Песков: Журналист Кунтцман не заслуживает «хотя бы каких-то упоминаний»

«Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых»

Москва, , 13:53 — REGNUM Журналист американской New York Daily News Герш Кунтцман, который в своей статье фактически оправдал жестокое убийство посла Российской Федерации (РФ) в Турции Андрея Карлова, относится к тем людям, у которых сформировалось извращенное понимание того, что «такое хорошо и что такое плохо». Об этом, как передает RT, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень много, к сожалению, людей не совсем вменяемых, а зачастую — полностью невменяемых (…)», — сообщил он.

При этом представитель Кремля добавил, что, по его мнению, такие люди, к которым «безусловно, относится автор статьи», не «заслуживают хотя бы каких-то упоминаний и хотя бы какой-то памяти».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудник СМИ Герш Кунтцман отказался извиниться перед РФ за статью в New York Daily News, в которой он не только оправдал убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, но и сравнил его с убийством немецкого дипломата Эрнста фом Рата еврейским студентом в Париже в 1938 г.

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