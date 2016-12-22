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Операция ВКС предотвратила распад сирийского государства – Шойгу

Политика
Запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон
Удар
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Удар

Москва, 22 Декабря 2016, 13:48 — REGNUM  Проведенная операция ВКС России позволила решить ряд геополитических задач, нанесен существенный ущерб международной террористическим организациям в Сирии, остановлено их распространение в регионах, нарушена финансовая подпитка бандформирований и системы их ресурсного обеспечения, предотвращен распад сирийского государства, прервана цепь «цветных революций» и на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом сегодня, 22 декабря, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Специалистами международного противоминного центра вооруженных сил очищено и обезврежено 26 тысяч 853 взрывоопасных предмета на 1420 гектарах. Только в освобожденном Алеппо обнаружено и обезврежено 66 тысяч тонн взрывоопасных веществ», — сказал Шойгу.

Кроме того, по его словам, к российским поставкам гуманитарной помощи Сирии подключились ООН, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай, Казахстан. «Только в осажденный Дейр-эз-Зор парашютным способом с использованием российский платформ доставлено порядка 2,5 тысячи тонн гуманитарных грузов», — от метил Шойгу.

По словам министра, запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон. К режиму прекращения огня уже присоединились 1074 населенных пунктов с общим населением около трех миллионов человек, 108 тысяч беженцев вернулись в свои поселения. «Девять тысяч боевиков сложили оружие», — подчкеркнул глава Минобороны.

«В настоящее время в Сирии полноценно функционирует авиационная группа воздушно-космических сил России на аэродроме Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота в Тартусе, на которых возведена современная военная и социальная инфраструктура, подписаны международные соглашения, создавшие юридическую основу для долговременной эксплуатации данных объектов», — пояснил глава военного ведомства.

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